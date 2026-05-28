Прокуратура РТ раскрыла детали ДТП на Горьковском шоссе с автобусами

Инцидент случился из-за резкого снижения скорости автомобиля Suzuki

Прокуратура РТ раскрыла детали ДТП на Горьковском шоссе с двумя автобусами. Инцидент случился из-за резкого снижения скорости автомобиля Suzuki, двигавшегося в общем потоке.

Водитель следовавшего за легковым автомобилем маршрутного автобуса №36 не успел своевременно отреагировать на изменение дорожной ситуации и совершил касательное столкновение с Suzuki. После этого автобус столкнулся со вторым пассажирским транспортным средством — автобусом №46. В результате ДТП имеются пострадавшие.

— По данным врачей, все они находятся в состоянии средней степени тяжести. Среди пострадавших — четверо детей. Их доставили в ДРКБ, состояние несовершеннолетних медики оценивают как удовлетворительное, — заявили в МВД по РТ.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, проводится проверка всех обстоятельств произошедшего. Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, которое возбудили после аварии. Число пострадавших сейчас насчитывает 16 человек, сообщает телеграм-канал «112», ссылку на который предоставляет прокуратура РТ.

Наталья Жирнова