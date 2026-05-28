В результате атаки БПЛА в Нижнем Новгороде повреждено здание областного суда
По данным губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, пострадавших нет
По предварительным данным, которые озвучил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько дронов над городом.
В результате инцидента в Нижнем Новгороде повреждения получило здание областного суда, пострадавших нет.
— На месте инцидента работают специалисты. Работа ПВО продолжается. Оперативные службы действуют в усиленном режиме. Прошу сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, — заявил Никитин.
Напомним, что в Татарстане на данный момент более 5,5 часа действует режим опасности БПЛА.
