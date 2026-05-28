16:48 МСК
В результате атаки БПЛА в Нижнем Новгороде повреждено здание областного суда

09:09, 28.05.2026

По данным губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, пострадавших нет

По предварительным данным, которые озвучил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько дронов над городом.

В результате инцидента в Нижнем Новгороде повреждения получило здание областного суда, пострадавших нет.

— На месте инцидента работают специалисты. Работа ПВО продолжается. Оперативные службы действуют в усиленном режиме. Прошу сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, — заявил Никитин.

Напомним, что в Татарстане на данный момент более 5,5 часа действует режим опасности БПЛА.

Наталья Жирнова

