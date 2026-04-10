В Татарстане вновь объявили режим ракетной опасности, в Казани звучали сирены

Жителей столицы республики по громкоговорителю просили взять запас продуктов и спуститься в укрытие

В Татарстане вновь объявили режим ракетной опасности. Ограничения ввели 2:11, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике в МАХ.

Также в Казани около 3:00 прозвучали сирены. Звуковое оповещение продлилось около двух минут. Далее по громкоговорителю жителей столицы республики просили взять средства индивидуальной защиты, запас продуктов питания и воды, а также документы.

— Найдите ближайшее защитное сооружение, и находитесь там до сигнала об отбое воздушной тревоге, — сообщили по громкоговорителю.

На фоне введенных ограничений в Казани в 2:45 также закрыли аэропорт, передает Росавиация. При этом в Бугульме воздушную гавань, наоборот, открыли.

К слову, помимо всего вышеперечисленного, ГУ МЧС России по РТ предупредило татарстанцев о тумане до конца ночи и утром 10 апреля.

Напомним, что в 21:51 в Татарстане уже объявляли режим ракетной опасности. Чуть позже в Казани также звучали сирены, просили по громкоговорителю спуститься в укрытие с запасом продуктов, воды и пакетом документов. Однако спустя 1,5 часа все ограничения сняли.

Никита Егоров