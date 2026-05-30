«Под крылом «ТАИФа» у нас появились контракты, и началась настоящая работа»

Альберт Багаманов, «крылатый барс», который побеждает только в классическом баскетболе

С мячом Альберт Багаманов. Фото: Реальное время

Альберт Багаманов играет в команде по баскетболу на колясках «Крылья Барса» десятый сезон. Он переехал в Казань из родного Нижнекамска вместе с родным отцом, которого пригласили работать на предприятие «Казаньоргсинтез». В интервью «Реальному времени» он рассказал о карьере в спорте, сформировавшемся чемпионском характере и немного о личной жизни.

«Кочетков — капитан и непререкаемый лидер команды»

— Альберт, в отборочном туре чемпионата России нынешнего года ваша команда играла без Василия Кочеткова. Мне пришла в голову мысль, что Кочетков для нашей команды — это то же самое, что для рижского ТТТ была Ульяна Семенова: ситуация вообще развивалась кардинально, когда с отъездом Семеновой ее родной ТТТ с первого места в чемпионате СССР в 1984 году через четыре года вылетел в первую лигу. Про Семенову сейчас снимают фильм, давайте и мы Кочеткову уделим достойное внимание.

— Да, помимо того, что Василий в прошлом был играющим тренером, сейчас капитан, он еще и непререкаемый лидер команды. Сыгранный этой весной тур показал, что без Кочеткова мы не можем претендовать на лидирующую позицию.

Но я хочу успокоить через вас наших болельщиков, поскольку первый этап чемпионата носил отборочный статус, позволяя отсеять из восьми участников шестерых, которые поведут дальнейшую борьбу за медали чемпионата. Все начнут с нуля очков, первый тур чемпионата стартует в Казани в конце июня, с понедельника, 22-го числа. До этого старта у нас еще будет проведен учебно-тренировочный сбор в Турции, чтобы подойти к чемпионату на пике формы.

В этом плане нелишним будет поблагодарить нашего генерального спонсора — акционерное общество «ТАИФ», которое делает для команды все возможное и невозможное. Выезды на сборы, включая за границу, коляски, экипировка, все это на самом высоком уровне.

— С другой стороны, есть пример чемпионства сборной Португалии на футбольном Евро-2016, когда они обыграли хозяев, потеряв в самом начале матча своего лидера Криштиану Роналду.

— Получается, что Кочетков для нас больше, чем Роналду. Хотя если говорить об этом туре, то там и меня не было, поскольку приболел перед стартом, и Артура Галстяна, который восстанавливался после проведенной операции. Будь мы на площадке, то, возможно, этого хватило бы для того, чтобы побороться за первое место, но это не умаляет влияния Кочеткова на нашу команду.

Радик Шаймиев на награждении чемпионов. Багаманов на заднем плане. Реальное время / realnoevremya.ru

«Победная комбинация была показана нам, что называется, «на коленке»

— А у вас наигрываются командные взаимодействия без участия Кочеткова?

— Да, конечно, в жизни всякое происходит, и травмы с болезнями, поэтому мы отрабатываем комбинации и без участия Василия.

— А теперь давайте вспомним ту комбинацию, которая принесла победу в финале Кубка России против питерского «БасКИ», когда Кочетков и Салин разыграли «двоечку», после которой Василий практически беспрепятственно бросал по кольцу.

— Тут необходимо сказать, что тренерский штаб нашей команды придумал эту комбинацию в считаные доли секунды. Мы подобную комбинацию вообще никогда не отрабатывали, наверное, поэтому с первого раза не совсем поняли, как располагаться на площадке. К счастью, у Сергея Анатольевича был второй тайм-аут, и он повторно объяснил каждому, что и как делать. Согласно комбинации, был вывод Кочеткова на бросок с удобной позиции и дистанции, но у нас был и вариант номер два, когда Кочетков отдавал бы передачу Салину под кольцо, после его перемещения. И Всеволод, кстати, покатил под кольцо, но у Васи была просто отличная позиция, с которой он в итоге забросил. Повторюсь, что эта комбинация родилась прямо там, на площадке, и была показана нам, что называется, «на коленке».

— Я хочу сказать, что эту «коленку» теперь можно называть «золотой». Недавно очень много обсуждали комбинацию УНИКСа, которая позволила казанцам выиграть первую игру полуфинала с питерским «Зенитом». Но в сравнении ваша комбинация, оставшаяся за границей внимания СМИ, выглядела в разы круче.

— Что касается остальных, то каждый на площадке строго выполнял свою роль, дезориентируя своих опекунов, тем самым мы связали всех самых опасных в плане обороны игроков, кроме одного, который неумолимо следовал за Кочетковым. Но в том случае у Васи было огромное преимущество, поскольку опекун его — «единичка», и в силу своего роста он просто не способен был помешать броску более высокого Кочеткова.

Багаманов (справа) с тренерским штабом, который «на коленке» придумывает чемпионские комбинации. Реальное время / realnoevremya.ru

«После Кубка таких эмоций, как после первой победы в чемпионате страны, у меня уже не было»

— Каковы ваши эмоции?

— Было радостно, но лично я уже попроще к этому отнесся. Во всяком случае, таких эмоций, как после первой победы в чемпионате страны, у меня уже не было.

— Но, напомню, что по ходу того противостояния в чемпионате с «БасКИ» мы уверенно вели с хорошим преимуществом в очках. А тут победа пришла в последние секунды матча.

— Зато у меня изначально была какая-то внутренняя уверенность в итоговой победе. Возможно, серия побед на чемпионате России и сформировала эту уверенность и спокойствие.

Кстати, это не первая наша победа, добытая в концовке. Если помните, в прошлом чемпионате мы выиграли матч, когда в концовке игрок «БасКИ» выехал один на один с кольцом, но промахнулся. Да, мы уже становились чемпионами по разнице мячей, но проиграть последний матч было бы обидно. Я, кстати, на площадке не видел, что соперник находится в такой голевой позиции, поскольку держал своего конкурента Ситникова, и только в записи по трансляции увидел, что питерцу никто не мешал забивать. А он промахнулся.

— Если вспомнить, что в прошлом году вы и в финале «тихого!баскетбола» переиграли «БасКИ» после точных бросков Кочеткова со штрафной линии. Мне кажется, у питерцев формируется некий психологический комплекс проведения концовок с Казанью.

— Вполне возможно. Потому что я вспоминаю, как в 2024 году мы тоже выиграли концовку, когда питерец Ситников, которого я уже упоминал, не забил свои штрафные, а уже в следующей атаке Кочетков точной реализацией штрафных принес нам общую победу. Я не совсем точно помню все перипетии того противостояния. Поскольку в «тихом!баскетболе» я играю за вторую команду Казани, а Кочетков выиграл в составе «Крыльев Барса — 1».

Празднуем очередную победу. Реальное время / realnoevremya.ru

«До травмы я не успел заняться спортом в должной мере, и уж тем более баскетболом»

— А вам по классификации невозможно втиснуться в один состав с Кочетковым?

— Скорее всего, да. Мы со своими баллами с Салиным, у которого 4,5, а у меня 3,5, не вписываемся в один состав с Кочетковым, у которого 4,5. В классическом баскетболе на колясках мы можем все вместе выйти на площадку, поскольку там разрешается 14,5 балла. Поскольку у Севы пока минус балл, как у молодого спортсмена, то на троих у нас набирается 11,5 балла, и еще два игрока — «двушка» и «копейка» — вполне умещаются под разрешенное количество баллов. А в «тихом!баскетболе» разрешено только 9 баллов, и Кочетков со своими 4,5 занимает половину разрешенного лимита. Поэтому с ним в составе две «двушки» — Кайнов и Кучин. А у нас с Севой на двоих семь баллов, и с нами может играть только «единичка», как Динар Камалиев.

— Давайте вспомним ваше поражение в международном товарищеском матче, когда вас затерроризировал седовласый капитан соперников. Он то и дело оставался один в отрыве и забрасывал в наше кольцо почти беспрепятственно. Не можете вспомнить, почему не перестроили командную тактику и не перекрыли турецкого бомбардира?

— У нас задача на первую игру была играть с турецким «большим», который набирает львиную долю очков в команде. С этим мы справились, но их капитан оказался очень шустрым, несмотря на возраст, и никто из наших не мог его догнать, когда он, уже находясь в отрыве, набирал скорость. Но во второй встрече мы перестроились — и в итоге взяли реванш.

— Со спортом разобрались. Теперь давайте поговорим о вас.

— Я родился в 1998 году в Нижнекамске и через десять лет получил травму позвоночника. Тут получилось наложение обстоятельств, поскольку моего отца пригласили на работу на «Оргсинтез», и наша семья переехала в Казань в 2007-м. И уже тут я полез на дерево, откуда упал. Потом узнал, что примерно по такой же схеме получил травму и закончил с футболом будущий тренер «Рубина» и сборной России Леонид Слуцкий. Понятно, что в свои десять лет я не успел заняться спортом в должной мере, и уж тем более баскетболом, поскольку на наших дворовых площадках не было баскетбольных колец. И через два года, после падения, у меня начались первые проблемы с суставами, что вызвало в том числе сильные боли в тазобедренном суставе, настолько, что я не мог ходить, а мне долгое время не могли поставить правильный диагноз. В итоге сделали это только в 2014 году, стали правильно лечить, и появилось облегчение.

В команду попал в 2016 году, будучи 18-летним. По приглашению Булата Галиева, который сейчас играет в Нягани. Кстати, тогда правило, что у молодого баскетболиста снимается один балл, еще не существовало, оно было введено позже.

«Крылья Барса» могут собирать солидную аудиторию. Реальное время / realnoevremya.ru

— В этом году 10 лет, как вы играете за «Крылья Барса». Что изменилось?

— Нас в 2016-м тренировал Василий Кочетков, потом он получил возможность играть самому, уезжал играть на зарубежный чемпионат, а в 2019 году команду возглавил тренерский тандем Сергея Чистова и Натальи Кулешовой. Если говорить о деньгах, то игрокам команды платили небольшие стипендии. Чисто символически. Мне первые полтора года, когда входил в учебно-тренировочный процесс, вообще не платили. Изначально команду поддерживало ВОИ, татарстанское отделение Всероссийского общества инвалидов, а затем нас взял под крыло «ТАИФ», у нас появились контракты, и началась самая настоящая профессиональная работа. Наталья Владимировна поставила мне бросок, которого вообще не было по вышеуказанным причинам. Сергей Анатольевич поднял нашей команде уровень общефизической подготовки на лучший в стране.

Я уже говорил о том внимании, которое нам уделяют, в моем случае это было связано еще и с коррекцией зрения, проведенной за счет клуба в 2023 году. Я носил очки до 25 лет, уже свыкся с ними, но теперь вижу четко. В этом году я стал молодым отцом, у нас с супругой, на которой я женат с 2020 года, родился сын. Недавно построили дом, где активно занимаемся ремонтом и благоустройством территории. Это сочетается еще и с тем, что я сам люблю готовить что-либо вкусное в казане, на природе. Помимо баскетбола, слежу за автомобильной российской дрифт-серией.

Капитан «Крыльев Барса» Василий Кочетков: «11-й номер у нас Альберт Багаманов. Сезон провел немного нестабильно, временами показывая лучшую игру, в финале у него не все получилось. К тренировочному процессу он подходит с полной самоотдачей, выкладывается. Помимо того, он в нашей команде исполняет функции механика, подходит к этому очень ответственно. И отсматривает состояние колясок до игры, если они требуют ремонта, то это все на нем».