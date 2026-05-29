«Интурист» завершит вывоз из Турции пассажиров Air Anka 5 июня

Туристов вывозят в рабочем режиме, как только появляются места на том или ином рейсе

Туроператор «Интурист» вывезет застрявших в Анталье россиян, включая туристов из Казани, до 5 июня включительно. Напомним, что путешественники должны были прилететь в Россию рейсами авиакомпании Air Anka, но их отменили.

Как сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ), туристов вывозят в рабочем режиме, как только появляются места на том или ином рейсе. До этого момента им продлили проживание в отелях за счет туристической компании.

Путешественникам, чей тур был запланирован на рейсах Air Anka, или возвращают в полном объеме уплаченные деньги, или предлагают лететь самолетами других авиакомпаний и прочие варианты решения ситуации.

Также туристов и агентов призвали быть на связи друг с другом и туроператором.

Ранее в АТАРТ предположили, что Air Anka убедила туроператора, что сможет получить разрешение.

Никита Егоров