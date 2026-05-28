В Татарстане суд обязал школу выплатить семье ученика 100 тыс. рублей
Ребенок сломал позвонок, ударившись о плохо закрывающуюся дверь
В Лениногорске прокуратура добилась компенсации для школьника в размере 100 тыс. рублей.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана, ребенок получил компрессионный перелом позвонка (отдельный элемент — кость — позвоночника, — прим. ред.), ударившись о плохо закрывающуюся дверь. В итоге суд, удовлетворив иск городской прокуратуры, обязал школу выплатить семье 100 тыс. рублей.
Решение пока не вступило в силу.
