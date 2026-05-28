05:51 МСК
В Татарстане суд обязал школу выплатить семье ученика 100 тыс. рублей

17:35, 28.05.2026

Ребенок сломал позвонок, ударившись о плохо закрывающуюся дверь

В Лениногорске прокуратура добилась компенсации для школьника в размере 100 тыс. рублей.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана, ребенок получил компрессионный перелом позвонка (отдельный элемент — кость — позвоночника, — прим. ред.), ударившись о плохо закрывающуюся дверь. В итоге суд, удовлетворив иск городской прокуратуры, обязал школу выплатить семье 100 тыс. рублей.

Решение пока не вступило в силу.

Ранее сообщалось, что главе СКР Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах ДТП с автобусом в Казани, где пострадали дети.

Никита Егоров

