Фестивали, культурные и спортивные события июня: куда сходить в Казани

Город начинает «работать» в летнем режиме

Начало лета в Казани обещает быть насыщенным на культурные, спортивные и праздничные события. Город станет площадкой для масштабных фестивалей, концертов, театральных премьер, национальных праздников и спортивных соревнований. В афише, которую собрало «Реальное время», можно найти мероприятия на любой вкус: от классических балетов «Спящая красавица» и «Спартак» и празднования 90-летия парка Горького до современного музыкального фестиваля VK Fest и концертов Басты и группы «Руки вверх!», от театральных постановок и фестивалей с Сергеем Безруковым, Юлией Пересильд и другими артистами театра до автогонок и чемпионата России по плаванию. И конечно же, не забываем про День защиты детей, Сабантуй и День России — на последний в городе ожидается салют.

Летние фестивали

Фестиваль искусств «Горький +»

5—7 июня. Театр им. Г. Камала, ГБКЗ им. С. Сайдашева, «Экият», музеи А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина, КЦ «Дом актера им. Марселя Салимжанова».

В программу фестиваля войдут более 30 событий, включая премьеры спектаклей, концерты, лекции и творческие лаборатории на различных городских площадках. Тема фестиваля посвящена творческим диалогам Максима Горького с классиками русской литературы, а его международный характер подчеркнет участие Стамбульского городского театра со спектаклем «Дядя Ваня». В рамках центральных событий фестиваля народный артист России Евгений Миронов, актриса Юлия Хлынина, Юрий Башмет и другие известные артисты представят масштабные постановки, среди которых спектакль-концерт «Бедные люди», постановка «Васса» с Юлией Пересильд и хореографическая работа «Улей» по повести Максима Горького «Детство».



VK Fest

7 июня. Центр семьи «Казан». 0+

VK Fest вернется в Казань 7 июня и пройдет у Центра семьи «Казан», где выступят такие артисты, как Feduk, Клава Кока, Дима Масленников, Татьяна Куртукова, группа «Сироткин», Ришат Тухватуллин, Дора и Zivert. В программе фестиваля запланированы не только музыкальные выступления, но и автограф-сессии с популярными блогерами, включая Вики Шоу, «Импровизаторов», Платона Горохова, Яна Топлеса и Супер Стаса, а также лекции и мастер-классы для посетителей всех возрастов. Особенностью казанского VK Fest станет татарская сцена с выступлениями местных артистов и другие элементы национального колорита.



Летний книжный фестиваль «Смены»



13—14 июня. Парк «Черное озеро», Национальная библиотека РТ, «Смена». 0+

В 2026 году стартует четвертый фестивальный сезон «Смены», в рамках которого запланированы книжные события в различных городах России, включая Свободный, Ноябрьск, Альметьевск, Нижнекамск, Чусовой, Менделеевск и Мурманск. Летний книжный фестиваль «Смены» 2026 года пройдет на трех площадках Казани: в парке «Черное озеро», Национальной библиотеке РТ и Центре современной культуры «Смена», при этом вход на основную программу и книжную ярмарку будет бесплатным.



Фестиваль уличного театра



Три дня июня (даты будут известны позднее). Казанский кремль, парк «Черное озеро». 0+

Этим летом в Казани состоится масштабный фестиваль уличного театра, организованный совместно с Казанским кремлем, который представит зрителям более 10 театральных постановок от восьми коллективов из разных регионов России. В течение трех дней жители и гости города смогут бесплатно посетить спектакли на территории Казанского кремля и в парке «Черное озеро». Особенностью фестиваля станет доступность постановок для всех категорий зрителей: часть представлений будет сопровождаться тифлокомментированием и переводом на русский жестовый язык.



«Реборн Фест»



26 июня. Reborn. 16+

В Казани готовится еще один музыкальный фестиваль — «Реборн», который объединит на одной сцене пять самобытных коллективов новой волны: Cardio Killer, «Суперкозлы», «Матьмачеха», Cerebro и Thunderballs. Программа фестиваля представляет собой срез современной музыкальной сцены во всем ее разнообразии — от грува до панк-рока, от драйва до хип-хопа.

Концерты

Международный фестиваль им. Сергея Рахманинова «Белая сирень»

3 июня. ГБКЗ им. С.Сайдашева. 6+

Последний день программы фестиваля, в которую войдут Концерт для фортепиано с оркестром №3 до мажор Сергея Прокофьева и Симфония №2 ми минор Сергея Рахманинова. За фортепиано выступит солистка Анна Цыбулева, а за дирижерским пультом — Джеми Джан Делиорман.

Баста

6 июня. Ак Барс Арена. 16+

На концерте прозвучат самые популярные композиции Басты, или Василия Вакуленко, разных лет — от ранних хитов с альбома «Баста 1» до последних релизов, включая такие знаковые треки, как «Моя игра», «Сансара», «Неболей» и многие другие. В предстоящем выступлении артист споет два часа вместе с Гуфом, МакSим, Женей Трофимовым, MONA, Ramil` и дуэтом NANSI & SIDOROV.

Toxi$

13 июня. Big Twin Arena. 16+

Исполнитель «мемного» трека «Возьми телефон, детка…», который завирусился в конце февраля 2026 года. Артист считается сейчас одной из главных молодых звезд российской музыки.



Сергей Рахманинов. «Всенощное бдение»

17 июня. ГБКЗ им. С.Сайдашева. 6+

«Всенощное бдение» 1915 года — главное духовное произведение Сергея Рахманинова, основанное на старинных церковных напевах. После длительного перерыва, связанного с революционными событиями, это сочинение вернулось в концертный репертуар и с 2023 года исполняется хором Татарского театра оперы и балета имени М. Джалиля.



Defne

19 июня. Бар «Соль». 6+

Defne исполняет музыку в жанре этнопоп на татарском языке, сочетая традиционные тюркские мотивы с современными элементами. В ее творчестве гармонично переплетаются этнические музыкальные традиции и современное звучание, а особое место занимает татарский язык исполнения. В интервью «Реальному времени» певица рассказывает, как появилась Defne, о работе на заказ, а также о том, чем ценны полноформатные релизы в эпоху синглов.

«Руки вверх!»

20 июня. Ак Барс Арена. 12+

Группа «Руки вверх!» во главе с Сергеем Жуковым проводит юбилейный стадионный тур «30 нам уже!», объединяющий несколько поколений слушателей. Поклонники смогут насладиться любимыми хитами и стать частью праздника коллектива.



Stigmata



20 июня. Reborn . 16+

Группа Stigmata готовит специальный концерт с программой из хитов первых трех альбомов. Музыканты обещают яркое выступление с узнаваемым вокалом, в рамках которого прозвучат как популярные композиции, так и редкие треки.



Коста Лакоста



25 июня. «Максимилианс». 18+

Артист Коста Лакоста за 10 лет творческой карьеры кардинально изменил свой стиль, перейдя от мрачного рэпа к яркой поп-музыке. В своем творчестве Коста Лакоста сочетает элементы панка, рэпа и мелодичность поп-музыки 80-х и 90-х годов, что подтверждается выходом нового альбома «Мужчина, который чувствует. Часть 1» в конце 2025 года.

Балет Игоря Моисеева

28 июня. ТАГТОиБ им. М. Джалиля. 6+

Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева является первым в мире профессиональным коллективом, специализирующимся на народно-сценическом танце.

Постановки

«Свои люди»

5 июня. Театр им. Качалова. 12+

В Казанском академическом русском Большом драматическом театре имени В.И. Качалова состоится премьера спектакля «Свои люди» по пьесе А.Н. Островского «Свои люди — сочтемся» в постановке народного артиста России и Татарстана Александра Славутского.



«Казанова. Искусство жить»

7 июня. ТАГТОиБ им. М. Джалиля. 16+

Фонд Сергея Безрукова представляет новую постановку «Казанова. Искусство жить» — комедийный спектакль в двух актах о приключениях знаменитого авантюриста при дворе Екатерины II. В центре сюжета — история Джакомо Казановы. Режиссер-постановщик Сергей Безруков создал оригинальную трактовку образа известного персонажа, превратив классический сюжет в увлекательную комедию с элементами мелодрамы.



«Пепел / Көл»

9 июня. Театр им. Г. Камала. 16+

В театре состоится премьера спектакля по комедии японского драматурга Коки Митани «Академия смеха», который будет идти на татарском языке с синхронным переводом на русский и английский языки. Постановка представляет собой драматическое противостояние автора и цензора, где раскрываются темы свободы творчества, конфликта искусства с цензурой и борьбы личных убеждений с установленными рамками.

Балет «Спящая красавица»



16 и 17 июня. ТАГТОиБ им. М. Джалиля. 12+

В театре будет представлена постановка классического балета «Спящая красавица» Петра Чайковского в хореографии Мариуса Петипа, где действие разворачивается в двух исторических эпохах — при дворе Людовика XIV и спустя сто лет при Людовике XVI. Балетмейстер-постановщик Владимир Яковлев и художник-постановщик Анатолий Нежный создали для спектакля более 300 исторических костюмов.

«Привидения»

17 июня. Театр им. В. Качалова. 16+

В Казани состоится премьера драмы Генрика Ибсена «Привидения» в постановке Ильи Славутского, сценография спектакля создана по мотивам эскизов Александра Патракова. В постановке задействованы художник по свету Константин Удовиченко, хореограф Ирина Кардашина, хормейстер Леонид Тимашев, а музыкальные вариации исполняет Полина Туктамышева.



Балет «Спартак»

25 и 26 июня. ТАГТОиБ им. М.Джалиля. 12+

В центре сюжета — история двух братьев-близнецов, вскормленных волчицей Спартака и Красса, которых роковая любовь к одной женщине приводит к противостоянию на фоне гладиаторских сражений и жизни римского общества, а особую выразительность спектаклю придает участие хора, комментирующего происходящее на сцене.

«Семейное счастье»



28 июня. Театр им. Г. Камала. 16+



Херсонский русский театр представляет спектакль «Семейное счастье», поставленный по мотивам одноактных пьес Антона Чехова, где через призму комических и трагических ситуаций раскрывается тема поиска второй половинки. В постановке чеховский юмор помогает ненавязчиво показать, как социальные условности и формальности могут маскировать истинные чувства, а создатели спектакля надеются, что их работа вдохновит зрителей на более искреннее и теплое отношение друг к другу в семейных отношениях.

Национальные и государственные праздники по всему Татарстану

Сабантуй

6–7 июня — в районах и сельских поселениях республики, 13 июня — в Набережных Челнах, 20 июня — Казань. 0+



Сабантуй представляет собой традиционный праздник тюркских народов. В настоящее время праздник проводится не только в Татарстане и Башкортостане, но и в других регионах России и за рубежом, где проживают представители соответствующих этнических групп, включая различные культурные мероприятия, спортивные состязания и народные гуляния. В Татарстане празднование Сабантуя организовано поэтапно: сначала мероприятия проходят в сельских районах республики, затем в Набережных Челнах на майдане парка «Прибрежный» и городском ипподроме, а завершаются главным городским праздником в Казани, который традиционно проводится в Дербышках, Мирном, на озере Лебяжьем.

День России

12 июня. Центра семьи «Казан». 0+

Праздничные мероприятия охватят основные общественные пространства города, включая площадь у Центра семьи «Казан», городские парки и дворовые территории, где будут организованы культурно-массовые и спортивные мероприятия, детская развлекательная программа, праздничная торговля и запуск фейерверка. В парке им. Урицкого в честь Дня России пройдет концерт с участием казачьего ансамбля и женского хора «Ивушка». Помимо Казани, праздник отметят в Набережных Челнах, Елабуге и Альметьевске.

Валда Шиньясь

21 июня. Тетюшский район РТ. 0+

21 июня в селе Кильдюшево Тетюшского района Татарстана состоится республиканский праздник мордовской культуры Валда Шинясь, направленный на сохранение и развитие традиционной мордовской культуры. В программе праздника — погружение в атмосферу мордовской деревни с демонстрацией быта, национальной кухни и костюмов, а также фестиваль мордовского фольклора, конкурс красоты «Мордовская красавица» и фестиваль любительских театров кукол.

Гырон Быдтон

27 июня. Мамадышский район. 0+

В Мамадышском районе состоится республиканский праздник удмуртской культуры Гырон быдтон, символизирующий окончание весенне-полевых работ и традиционное моление о богатом урожае. В программе праздника — угощение гостей национальными блюдами: ритуальной кашей, приготовленной на кострах, блинами-табанями, плоскими пирогами-шаньгами и перепечами, а также традиционным напитком кумышкой, который по старинным обычаям подается особым способом — из чаши на конце посоха.

Парки

Клубы по интересам в парках Казани

Июнь. Парки Казани. 0+

С июня по август в парках Казани запустят несколько новых культурных проектов: на территории «Черного озера» откроется культурный клуб, где специалисты музейной сферы и исследователи культуры проведут лекции. В сквере Аксенова начнет работу киноклуб с показами архивного кино под живое музыкальное сопровождение, встречами с режиссерами и обсуждениями современной киноиндустрии, а на Чайковом озере заработает клуб здоровья с лекциями медицинских специалистов и спортивными занятиями под наблюдением врачей. Кроме того, в пяти парках города — Саду Рыбака, бульварах Серова и «Ак Чәчәкләр», парке им. Горького и «Крыльях Советов» — организуют турниры по лото.

Караоке с Государственным камерным хором РТ под управлением Миляуши Таминдаровой

Июнь. Парк «Черное озеро». 0+

В июне в парке «Черное озеро» состоится премьера нового музыкального формата «Караоке с хором», где Государственный камерный хор Татарстана под управлением Миляуши Таминдаровой исполнит популярные композиции на открытой площадке. Тексты песен будут отображаться на экране.

90-летие парка Горького

28 июня. Парк им. Горького. 0+



Парк имени Горького отметит свое 90-летие: хедлайнером праздничной программы выступит театр имени Качалова. К юбилейной дате парк получит новый фирменный стиль: совместно с горожанами был разработан уникальный брендинг, включающий узнаваемые символы и обновленную систему навигации.



Детям

Фестиваль уличных культур «Урам» для детей и подростков в день защиты детей

1 июня. Экстрим-парк «Урам». 2+

В первый день июня в Казани пройдет детский фестиваль уличных культур «Урам», приуроченный ко Дню защиты детей, который станет ярким стартом летнего сезона для детей и подростков в возрасте от 2 до 16 лет. Программа фестиваля включает разнообразные активности: спортивные мастер-классы, творческие занятия, танцевальные батлы, интерактивные зоны и фотозоны, а также подарки от партнеров мероприятия, что позволит каждому участнику найти занятие по интересам. Фестиваль начнется в 14:00.

Интерактивная программа ко Дню защиты детей от музея Центробанка

1 июня. Музей Банка России в Казани. 0+



Музей Банка России в Казани подготовил к Международному дню защиты детей образовательную программу для младших школьников и их родителей, включающую экскурсию по истории денег с элементами игры. Участники познакомятся с древними средствами обмена, историей рубля и первых монет, примут участие в мастер-классе по созданию браслета из старинных предметов-эквивалентов и посмотрят мультфильмы о финансовой грамотности.



«Рикки-Тикки-Тави»

12 июня. «Экият». 6+



Спектакль «Рикки-Тикки-Тави» основан на одноименном рассказе Редьярда Киплинга из «Книги джунглей» и рассказывает историю храброго мангуста, спасшего семью англичан от нападения индийских кобр. Постановка представляет собой красочное кукольное представление с элементами танца и пластики. Спектакль пройдет в рамках гастролей Санкт-Петербургского Большого театра кукол.

«Акварель»

Все выходные и праздничные дни июня. Казанский цирк. 0+

Цирковое представление «Акварель» представляет собой художественное произведение, где цирковое искусство и живопись сливаются воедино. В центре программы — оригинальное клоунское трио «Без носков» в составе Сергеича (Константин Копейкин), Бабино (Артем Бабинов) и Масё (Максим Карпов), а также выступления гимнастов, акробатов, воздушных артистов, дрессированных животных и художницы-шаржистки Надежды Соколовой.

Спортивные события

Чемпионат России по плаванию

6—11 июня. Дворец водных видов спорта. 0+



В рамках соревнований спортсмены разыграют 42 комплекта медалей. Мероприятие станет финальным этапом отбора в национальную сборную России для участия в чемпионате Европы, а в состязаниях примут участие ведущие пловцы страны, включая призеров Олимпийских игр, чемпионов мира и действующих рекордсменов Европы. Для зрителей будут организованы автограф-сессии спортсменов, розыгрыш призов и интерактивные активности.



Командный забег «Кросс корпораций — 2026»

11 июня. Лесопарк «Лебяжье». 18+

Участникам забега предстоит преодолеть дистанцию более 3 километров с 16 испытаниями различной сложности. Принять участие в соревнованиях могут команды из шести человек (минимум две женщины) в возрасте от 18 лет, состоящие из сотрудников предприятий и организаций республики, отработавших не менее трех месяцев.



Третий этап Российской серии кольцевых гонок

13—14 июня. Казань-ринг Каньон (817 км автодороги М-7, в районе Высокой Горы). 0+



В Казани пройдут главные автомобильные гонки страны, собравшие лучших пилотов России. Среди участников — опытные спортсмены: Александр Смоляр, Ира Сидоркова, а также гонщики Артем и Захар Слуцкие из Санкт-Петербурга, выступающие в одном зачете на протяжении более 10 лет. В соревнованиях примут участие представители Татарстана: Дмитрий Брагин из команды TAIF Motorsport и Рустам Фатхутдинов, выступающий за команду Innostage AG Team в классе SMP TCR Russia.



Спортивная программа в парках и общественных местах города

Июнь. Парки Казани, набережные озера Кабан и реки Казанки, Центр семьи «Казан», Голубое озеро, озеро «Комсомольское». 0+

В июне в общественных пространствах города стартует масштабная спортивная программа, включающая занятия йогой, бегом, функциональными тренировками и дыхательными практиками. Подробное расписание мероприятий — на сайте Дирекции скверов и парков Казани.