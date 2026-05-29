В Болгаре одновременно поднимут в небо 600 воздушных змеев и вновь проведут рыцарский турнир

Гостей ждет новый фестиваль воздушных змеев и возвращение долгожданного «Великого Болгара»

Этим летом Болгар ждет насыщенная программа: в августе после двухлетнего перерыва вернется фестиваль средневекового боя. До него здесь пройдет новый Всероссийский фестиваль «Мечтатели»: участники будут запускать воздушных змеев, соревноваться в авиамоделизме и строить аэростаты. Подробнее о самых ярких событиях лета — в материале «Реального времени».

В небо одновременно поднимутся 600 воздушных змеев

Этим летом в Болгаре пройдет новый Всероссийский фестиваль «Мечтатели» — он будет посвящен воздушным змеям и воздухоплаванию. Мероприятие разделят на два этапа: 11—14 и 16—19 июля. Об этом рассказал Алексей Кокурин — исполнительный директор «Путешествия в прошлое».

— [«Мечтатели» — ] это первый такой большой фестиваль, который будет проходить в России. У нас есть фестиваль воздухоплавания с аэростатами, авиамоделирования, но нет большого фестиваля, который объединял бы и младших, и старших членов семьи, — подчеркнул спикер.

В первые дни программы в центре внимания будут воздушные змеи — для участников пройдут 100 разных мастер-классов по их изготовлению.

— Будет огромное количество и других площадок. Но основной упор — на техническое творчество, доступное любому ребенку, даже в возрасте трех лет, — рассказал Кокурин.

Кульминацией станет массовый запуск 600 воздушных змеев одновременно. По словам Кокурина, массовый запуск хотели отразить в Книге рекордов России, но, узнав о стоимости регистрации — около 700 тыс. рублей, — отказались от этой идеи. «Мы поднимем в небо дрон, он сфотографирует все, и мы скажем, что Книга рекордов хотела почти миллион, а мы сделали бесплатно», — сказал он.



Что еще в программе?

13 и 14 июня на смену воздушным змеям придет авиамоделизм. В эти даты проведут Кубок Великого Болгара по авиамодельному спорту в трех номинациях, включая электрические и бензиновые двигатели, ракетостроение.

По вечерам 11 и 18 июля пройдут фаер-шоу — длиться они будут порядка двух часов. Коллективы из разных регионов России покажут огненные сказки, связанные с небом.

На 16 и 17 июля запланированы прокаты на воздушных шарах — аэростаты запустят с разных точек Спасского района.

18—19 июля стартует фестиваль воздухоплавания. 10 команд будут на скорость собирать аэростаты, которые затем запустят в небо.

Ожидаемый турпоток — 11 тыс. гостей, говорится в продемонстрированной презентации. По прогнозу, половину из них составят татарстанцы, четверть — гости из Самарской области. Помимо этого, ждут гостей из Поволжья, Москвы, Челябинска, Перми, Коми и других регионов.



«Великий Болгар» подрос и вернулся домой

После двухлетнего перерыва на родную площадку возвращается фестиваль средневекового боя «Великий Болгар», также рассказал Кокурин. Он пройдет 8 и 9 августа.

— Фестиваль впервые выйдет с территории центральной части Болгарского музея-заповедника и увеличивается по площади практически в 2,5 раза. Это будет новый фестиваль, сохраняющий старые добрые традиции, — подчеркнул спикер.

Самая зрелищная часть — это двухдневный конный рыцарский турнир. Участие в нем примут лучшие бойцы России и Белоруссии — «круче них только один рыцарь во Франции и один в Австралии», заверил Кокурин.

Традиционно пройдут исторические средневековые бои в разных форматах: три на три, пять на пять, десять на десять. «Также [участие примут] лучшие команды России — от Дальнего Востока до Калининграда, от Мурманска до Сочи», — говорит спикер.

Гости смогут поучаствовать более чем в 100 мастер-классах. Любителей «Гонок героев» будут ждать на средневековой полосе препятствий длиной почти 7 км.



Фестиваль вернулся насовсем?

Гостей ждут со всей России. Участники приедут и из-за рубежа: Кыргызстана, Казахстана, Китая, Белоруссии, сказал спикер, отвечая на вопрос «Реального времени». «Несколько индивидуальных участников будут и из Европы. Это те, кто поддерживает наши ценности», — добавил он.

Возвращение фестиваля в Болгар — это не единоразовая история, следовало также из его слов.

— Ситуация в стране такая, какая есть, загадывать надолго вперед сложно. По договоренности с музеем-заповедником мы вернулись надолго, у нас есть далеко идущие планы. Как мы любим говорить, фестиваль должен идти три-пять лет, за это время он набирает мощь и силу, после этого его надо переформатировать. В ближайшее время фестиваль будет, если все будет хорошо, — сказал Кокурин.



Что еще есть в событийной программе

Конечно, татарстанские фестивали пройдут не только в Болгаре. В Казани 21—23 августа состоится этнофестиваль «Крутушка» — гостей ждут народная музыка и танцы, игры, мастер-классы, площадка исторической фотографии.

С 9 по 12 июля любителей искусства ждут на музыкальном фестивале «Летние вечера в Елабуге». Основной локацией традиционно станут Шишкинские пруды. На сцене выступят маэстро Березовский, симфонический оркестр Башкортостана, джазовый оркестр Игоря Бутмана, Государственный камерный хор РТ под руководством народной артистки РТ Миляуши Таминдаровой, певица Саида Мухаметзянова.



С 31 июля по 2 августа в Елабужском районе состоится Спасская ярмарка. На эти же даты запланирован Всероссийский фестиваль колокольного звона. 1 августа пройдет турнир по стрельбе из традиционного лука «Туган батыр».

