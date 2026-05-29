Александр Гусев: «В республике созданы все условия для занятий футболом»

В Казани завершился пятый сезон Школьной футбольной лиги

Фото: Артем Дергунов

В Казани завершился финал пятого сезона Школьной футбольной лиги Татарстана. Победители республиканских соревнований отправятся на Всероссийский этап ШФЛ. Подробности о турнире, проводимом при поддержке группы компаний «ТАИФ» и Федерации футбола Татарстана, в репортаже «Реального времени».

Девочки — в «Максат», мальчики — в «Искандер». Финалы — на «Динамо»

Финал Республиканской школьной футбольной лиги разделился на два дня. Первый день из-за непогоды решено было провести не на открытой площадке спорткомплекса «Динамо» в поселке Мирный, как это бывало ранее. Участников финала разделили по «половому признаку» — девочек в манеж «Максат», мальчиков — в «Искандер».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Тут следует сказать огромное спасибо спорткомитету города за то, что предоставил манежи, которые оборудовали всем необходимым: воротами, баннерами и прочим. Войдя в положение футболистов, даже капризная майская погода сжалилась и прекратила поливать Казань осадками, а подарила вполне себе ясный, солнечный день, а подчас даже жаркий денек, чтобы можно было собрать финалистов на открытой площадке «Динамо».

В этом плане у организаторов прибавилось работы, необходимо было собрать, а затем разобрать ворота, разметить четыре площадки, разместить баннеры. И это большой труд небольшого по количеству людей коллектива Федерации футбола Татарстана. Которому, кстати, необходимо иногда помогать и участникам, хотя бы собирая за собой бутылки из-под воды, а не идти, пиная их.

ШФЛ — это аналог «Кожаного мяча»

Фундаментальная задача ШФЛ, Школьной футбольной лиги, добраться до тех, кто имеет возможность тренироваться в ДЮСШ, но любовь к футболу привела их либо в муниципальные секции, либо группы частного характера, хотя для старшего поколения можно было бы и не объяснять, что ШФЛ — это «Кожаный мяч». Или «Плетеный мяч» в хоккее с мячом, или «Золотая шайба», как в хоккее с шайбой.

Если кто-то усомнится, что «из массовости в мастерство» — это только забытый лозунг, висевший на стадионах советского времени, то оскорбит Владимира Мышкина из Кирово-Чепецка и Игоря Ларионова из Воскресенска, которые переходили в ДЮСШ, а оттуда в местные «Олимпию» и «Химик» через участие в «Золотой шайбе», а игровую карьеру каждого из них венчали золотые медали Олимпийских игр. Так что, если вдруг фаната футбола не разглядели на ранней стадии, не взяв в ДЮСШ, это не повод «выгорать» психологически, а найти секцию или группу и упорно тренироваться.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Разница в том, что ранее команды набирались по месту жительства, сейчас по месту обучения. В остальном же «любительский» школьный футбол будет мало чем отличаться от «профессионального» в ДЮСШ. ФШЛ не препятствует участию детей в других турнирах, например, экипировка двух девичьих команд с футболками и банданами на голове говорила о том, что в прошлом году они успешно выступили на фиджитал-футболе. Во всяком случае корреспонденты «Реального времени» увидели на финале Школьной лиги все атрибуты детского футбола в ДЮСШ.

Это экипировка — у некоторых команд она включала в себя и фамилии юных футболистов, родительская группа поддержки, как у девочек из казанского лицея, тренеры с опытом игры в командах мастеров, как у челнинцев. Это Виктор Полуянов, один из немногих челнинцев, который поиграл за обе челнинские команды мастеров. А сейчас за его командой наблюдал генеральный директор ФК «Рубин» Александр Айбатов, который не пожалел отпускного дня, чтобы приехать на финалы. Спасибо родителям спортсменов за поддержку!

«Аут бит…»

Праздник школьного футбола в этом году выдался самым грандиозным в числе пяти прошедших сезонов. Начинали с 860 школьников в 2021/22 учебном году в трех возрастных категориях, сейчас пришли к цифре в — 17 190. Рост почти в 20 раз. Произошло это за счет вовлечения представителей всех 45 муниципальных районов Татарстана. Лучшие в отборе приехали на республиканский финал, и дольше всех пришлось добираться до Казани из Уруссу, Ютазинского района.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Приехала команда девочек, руководил которыми колоритный мужчина, подсказывая на татарском. Вы когда-нибудь слышали смесь татарского языка и футбольного жаргонизма. «Аут бит…», «дай пас инде» — это вам не краш и трэш, это классика! Спасибо туган тел за взаимодействие с «королем спорта»!

Кстати, в отношении девочек нормативные документы не столь строги, и разрешали школьницам, занимающимся в ДЮСШ, сыграть за команду своей школы. Все-таки девочек у нас пока значительно меньше, чем пацанов. А у них прямо строго-строго, настолько, что одного парнишку чуть не отцепили от участия за то, что он признался, что является учащимся спортшколы и участником республиканских соревнований. В итоге допустили, потому что занимался он борьбой. Кстати, тренер из Альметьевска Лев Муха в тренировочном процессе настоятельно рекомендует юным спортсменам вовлечение и в другие спортивные дисциплины.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— У нас на региональном уровне есть главный конкурент — команда Сармановского района. В поединках с ними у нас самые настоящие зарубы, дерби. Мы относимся друг к другу с большим уважением. Если честно, там детишек немного, если посчитать, наверное, меньше, чем в одной той школе, где я веду группу, но они гармонично развиты за счет того, что вовлечены, помимо футбола, еще в несколько секций. Я сейчас работал с детьми детсадовского возраста, которые пойдут в школу, так я их родителям говорю: растите гармонично развитых детей. Те же единоборства вырабатывают смелость, гимнастика влияет на выполнение сложнокоординационных действий, легкая атлетика и лыжи придают выносливости. В конце концов, примеры олимпийского чемпиона Виктора Лосева, пришедшего в футбол в 17 лет из легкой атлетики, каратиста-футболиста Златана Ибрагимовича, наконец, казанца Руслана Мухаметшина, баскетболиста, сделавшего прекрасную футбольную карьеру, поучительны и показательны. Спасибо футболу за всеядность!

Альметьевск поставил победы на поток

Кстати, о Мухе. Финалы команд мальчиков и девочек 2014—2015 годов рождения пройдут в сентябре в Москве, юноши и девушки 2012—2013 годов рождения проведут решающие матчи в октябре в Краснодарском крае. Поэтому двукратный чемпион республиканского финала ФШЛ, победивший с командами девочек из Альметьевска в обоих возрастных категориях, может не задумываться: с кем из чемпионок и куда ехать? Но остальным необходимо задуматься, что Альметьевский район уже до нынешних финалов побеждал шесть раз (3 раза — среди юношей, 3 — среди девушек) и сейчас прибавил две победы. А если еще добавить выигрыши в футзале, которых у альметьевцев также хватает, только это уже относится к проекту «Мини-футбол — в школы»… «Это ж-ж-ж неспроста», — прокомментируем мы словами Винни-Пуха коллекцию подобных побед Альметьевска, где футбольный флагман «Элмет» играет на уровне первенства республики.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Тем не менее детский наставник из нефтеграда ищет новые пути развития, которые могли бы придать юным спортсменам новый «Импульс». Это название всероссийского футбольного проекта, с которым Лев Муха активно взаимодействует, побывав на лекциях, которые читали и Юрий Красножан (кстати, бывший ранее таким же учителем физкультуры, как сейчас Лев Вячеславович) и Игорь Шалимов. Будем наблюдать, что получится в дальнейшем, тем более что татарстанский любительский футбол то и дело делегирует своих представителей на самый высокий уровень. Спасибо энтузиастам футбола за возможность прогрессировать!

Победа за сорок секунд до финала

Что любопытно, тренер челнинских чемпионов Виктор Полуянов прекрасно знает двух футболистов татарстанских команд, игравших на уровне сборной мира. Это его партнер по челнинской «Турбине» Сергей Лебедев и потенциальный партнер по «КАМАЗу» Ахрик Цвейба, они были в разные годы в составах сборных мира. А сам Виктор Николаевич (подчеркиваем это, поскольку в футбольных справочниках он значится как Алексеевич) сейчас передает чемпионский опыт юным пацанам. Вы бы видели их решающий матч, когда челнинцам нужна была победа. Уступали 0:1, потом повели 2:1, но пацаны не «умеют сушить игру», и челнинцы пропустили. Тем не менее не сбившись ни на навал, ни на грубость, в моменте, когда соперник упал в столкновении, сбивший его челнинец был первым, кто подал руку и поинтересовался — нет ли травмы. За сорок секунд до конца игрового времени челнинцы забили, и это был гол, принесший им победу в турнире и поездку на всероссийский финал.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Эмоции просто переполняют, и меня, и наших пацанов! Все-таки забить решающий гол за сорок секунд до конца игры! Мы просто счастливы — порадовался Полуянов. — Сам я с югов, из дагестанского города Каспийск. Играл в командах советской третьей Зоны, это новороссийский «Цемент», где нас тренировал Сергей Шкляр (он играл в ворошиловградской «Заре» под руководством Германа Зонина, уроженца Казани). Затем перешел в «Дружбу» из Майкопа, играл там с Адамом Натхо (дядя будущего рубиновца Бибраса Натхо), Софербием Ешуговым (будущий тренер), Олегом Мирным (будущий камазовец, конкурент за место в основе с Владимиром Барышевым). Но вопрос с армией решился кардинально, я вместо армейской команды был призван и служил в Грозном. Причем три месяца я потренировался в Грозном, застал там Владимира Ряузова, с которым потом играл в Челнах, царство ему небесное (бывший футболист «Турбины» и «КАМАЗа» Владимир Ряузов — известный тренер студенческих и любительских команд Казани). Но пребывание в Грозном помогло мне попасть в Брежнев, как тогда назывались Челны. Местную «Турбину» возглавлял грозненец Олег Першин, который приехал на родину за пополнением, пригласив того же Ряузова. После «КАМАЗа» была карьера в Миассе (там тренировал Валерий Знарок, отец хоккейного наставника Олега Знарка), в Багдаде, это узбекистанская команда «Багдадчи», после развала СССР вернулся в Россию, в Татарстан, играя в Елабуге, Челнах (с тем же Владимиром Барышевым, Русланом Минабутдиновым, ныне директором спорткомплекса «Трудовые резервы» и депутатом Казгордумы). Заканчивал карьеру в Оренбурге (играя с Адьямом Кузяевым, отцом игрока сборной России Далера Кузяева).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Спасибо федерации футбола Татарстана за 5 сезонов ФШЛ

Полуянов, кстати, в свои 65 дождался приглашения от… «Рубина». В прошлом году в Анапе проходили ветеранские турниры, и челнинец Полуянов в составе «Рубина» занял третье место, играя практически в родных краях, поскольку от Анапы до Крымска, где он играл по молодости, какие-то 70 километров. Он бы и сейчас мог поехать в Краснодар на финал, но его чемпионская команда отправится в Москву. А «Рубину» — спасибо за внимание к ветеранскому футболу!

Ответственный за все, от школьников до ветеранов, руководитель федерации футбола Татарстана Александр Гусев в своих приветственных словах сделал упор на девочках: «Закончился ученый год, на исходе которого вы провели два дня, играя в футбол, в том числе в самую красивую его разновидность — девичий футбол, вид спорта, потрясающий эмоциональностью своих участниц».

— Сегодня в республике созданы все условия для занятий футболом, и таковых у нас по Татарстану 70 тысяч человек. Я очень хочу, чтобы по итогам нынешней Школьной футбольной лиги в это число влились и те 17 тысяч, которые играли в ШФЛ с самого старта. Тут есть девчонки, которые уже занимаются в спортивных школах, а остальных мы ждем, что, упорно тренируясь, они также пополнят ряды учащихся ДЮСШ, а затем станут пополнением наших женских команд. Надо только хорошо учиться, трудиться, и тренироваться, а мы будем ждать вас на лучших стадионах страны.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

И брать на вооружение примеры лучших выходцев республиканского футбола, добивающихся успехов на всероссийской и международной аренах. Дмитрий Игдисамов и Марат Хайруллин, совмещая профессиональный футбол с любительским, сейчас нашли работу в ЦСКА и казахстанском «Актобе».

Владимир Байрамов выиграл третий по значимости клубный Кубок в Азии, а в этом году уступил в азиатской Лиге чемпионов команде Криштиану Роналду. Эквадоро-татарстанский футболист и тренер Юрий Солано тренировал двоих, которые в прошлом году выиграли Лигу чемпионов с ПСЖ и Лигу Конференций с «Челси», а через пару недель они и еще двое бывших подопечных Юрия могут стартовать на чемпионате мира. Спасибо республиканскому футболу, что открываешь тренерские кадры!

1 / 35 Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов