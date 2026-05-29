«Кто-то говорил, что все закончено»: УНИКС вопреки прогнозам вышел в финал Единой лиги ВТБ

Теперь у команды есть три дня, чтобы восстановиться как физически, так и психологически

Фото: Артем Дергунов

УНИКС одержал ключевую победу в полуфинальной серии — казанцы выиграли седьмую игру со счетом 64:55, дошли до четырех побед в серии и теперь отправляются в финал. Для главного тренера Велимира Перасовича эта игра стала самым большим камбэком в его тренерской истории в УНИКСе. Подробнее о том, как прошла решающая игра серии и к чему готовиться команде в финале против ЦСКА — в репортаже «Реального времени».

УНИКС списывали со счетов, но они смогли забрать серию

Вероятно, количеством людей сегодня в стенах «Баскет-холла» были поражены не только болельщики, но и главный тренер УНИКСа Велимир Перасович: во время гимна он удивленно оглядел полные трибуны. Люди были даже на тех верхних секторах, которые в регулярный сезон и даже в предыдущий домашний матч не открывались. А в VIP-ложе был замечен довольный и танцующий министр спорта РТ Владимир Леонов в компании с руководителем администрации раиса Асгатом Сафаровым.

И ведь не зря такой ажиотаж и чувство праздника — казанский УНИКС имел все шансы выйти в финал Единой лиги ВТБ, и по итогу выиграл в семиматчевой серии с «Зенитом». Команда вопреки мнению и слухам переломила ход серии, о чем рассказал Андрей Лопатин:

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— При счете 3:1 нам тренер говорил, что еще ничего не закончено и также добавлял слова о том, что кто-то говорил, что все закончено. Мы ответили и сделали это очень достойно, потому что «Зенит» — это одна из крутых и сильных команд. И то, что нам удалось [выиграть] — это большого стоит, — заявил Лопатин.

Форвард УНИКСа на вопрос о том, чувствуется ли теперь ответственность за «счастье» болельщиков, учитывая, что главные команды города в других видах спорта не дошли до золота, ответил, что, если получится выиграть чемпионство, то будет «супер».

— Когда хоккей проходил (речь идет о финальной серии «Ак Барса» и «Локомотива», — прим. ред. ), я видел, что очень много людей вывешивают на балконах джерси в поддержку. Хочется теперь видеть и баскетбольные джерси, — с улыбкой сказал Лопатин.

В ходе послематчевой пресс-конференции форвард не раз отметил влияние поддержки близких и болельщиков на настрой команды и на итоговый результат, который она выдает: «Очень классно, что этот матч при счете 3:3 проходит здесь, дома. Это огромный подарок и для нас, и для болельщиков. Надеюсь дальше будет также».

По словам Велимира Перасовича, успех стал возможен благодаря невероятной уверенности и мужеству игроков. «Мы играли с огромным сердцем», — подчеркнул Перасович. Тренер отметил, что переломным моментом стала четвертая игра в Санкт-Петербурге, где команда имела шанс на победу. Перасович предположил, что «Зенит», ведя 3-1 в серии, не ожидал такого от соперника.

— Самый большой камбэк в серии? Вероятно, да. Однажды мы уступали 0-2 в «золотой» серии чемпионата Хорватии, но вырвали победу 3-2.

То, что для «Зенита» стало худшим показателем сезона, для УНИКСа оказалось отличным показателем защиты

— Обе команды заслуживали победить. Была не сильно результативная игра. Мы забили 55 очков, что очень мало, а соперник забил 64, что тоже считаю, меньше их среднего результата, — рассказал после матча защитник «Зенита» Владислав Емченко.

И все же, главным моментом отмечается именно минимальное количество очков от питерской команды — 52 очка оказались самым худшим результатом для команды за весь сезон 2025/26. «Джонни [Джузэнга] нет в команде, но много других игроков, которые талантливы в нападении. Это очень мало (идет речь про очки — прим. ред. ), и к какой победе мы можем идти?», — задается риторическим вопросом игрок «Зенита».

С первых минут игры стало ясно — соперники на максимуме в обороне. И если в начале лидировал «Зенит», то вот конец четверти остался с большим (в рамках этой десятиминутки) преимуществом казанцев — 16:10 (+6). Вторая четверть не стала более результативной с обеих сторон, но УНИКС держал комфортное преимущество в 10-12 в счете, периодически забивая из-за дуги. И даже когда гости паркета приближались к своему сопернику, УНИКС отрывался опять вперед, что психологически давило на гостей. Наглядным примером, который отметил и сам главный тренер «Зенита» Деян Радоньич, — это длинный бросок Пэриса Ли со своей стороны площадки и залетевший трехочковый мяч в последнюю секунду третьей четверти.

Правда, по итогам матча результат по реализации трехочковых у УНИКСа оказался 32% (11 из 34), а у соперника — 37% (9/24), тем не менее, попыток из-за дуги у «Зенита» сегодня было куда меньше прошлых игр. На вопрос корреспондента «Реального времени» о том, была ли это осторожность или сыграла оборона соперника, защитник питерской команды Владислав Емченко ответил, что дело как минимум в том, что много бросков было совершено на последних секундах, что усложняло задачу:

— Казанцы меняли защиту в течение игры. Очень кучно они стояли, и часто на площадке находились Джален Рейнольдс, Бингэм, Миша Беленицкий, Андрей Лопатин, и все за 2 метра ростом. Все стоят в зоне, и очень тяжело как-то заходить даже в зону, обыгрывать. Нападение в каких-то моментах у нас просто остановилось, не было какого-то движения, очень много было совершено бросков на последних секундах. Повторюсь, в каждой атаке можно было бросать трешки, но все равно хотелось как-то обыгрывать, скидывать, двигать мяч, но иногда УНИКС не позволял нам это делать.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Возвращаясь к минимальному счету игры, хочется отметить, что защита стала ключевым фактором зрелищности серии УНИКСа и «Зенита», как минимум для казанцев, которые все меньше и меньше подпускали к своему кольцу соперников. В последних трех матчах игроки стали биться до конца за свое кольцо и мяч, что не могло не привести к травмам.

ЦСКА ждет УНИКС с длинной скамейкой, пока у казанцев травмы

Каждый матч приносит сюрпризы для УНИКСа в плане травм — как перед матчем, так и после. В предыдущем матче Дмитрий Кулагин получил в начале четвертой четверти травму, после которой не вернулся на паркет. Капитан команды владел мячом и был в атаке, когда неожиданно начал хромать и держатся на бедро. Вопреки переживаниям, капитан команды все таки вышел на финальную игру, но было заметно, что нога продолжает его беспокоить. Он периодически прихрамывал, а на лице было видно боль.

В этой игре опасения вызывает состояние Алексея Шведа. Он очень активно начал игру, взрывая зал своими трехочковыми бросками, заработал 11 очков за 11 минут на паркете, а затем неожиданно ушел в раздевалку с врачом. Было заметно, что защитник УНИКСа хромает на левую ногу. По итогу, Швед больше не появился на паркете, но оказался в топ-3 игроков своей команды в этом матче.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Позднее Велимир Перасович объяснил, что у баскетболиста что-то с мениском: «Пока не могу сказать о степени тяжести повреждения, но сегодня он не смог сыграть во второй половине».

Перед финалом с ЦСКА травмы, как у Шведа или Кулагина-старшего, особенно сильно ставят в неудобное положение: московская команда имеет достаточно длинную скамейку, находится в оптимальном состоянии и находится после полуфинала на восстановлении дольше, чем это будет возможно у УНИКСа.

— Мы находимся на подъеме и обрели уверенность, но проблемы с травмами остаются. Вероятно, наш список травмированных сегодня пополнил Алексей Швед. У нас не такой глубокий состав, чтобы защищаться и поддерживать интенсивность на желаемом уровне. Однако игроки проделывают действительно огромную работу и полностью выкладываются на площадке. Сегодня Маркус Бингэм совершил 5 блок-шотов, 12 подборов и набрал 11 очков — это невероятно! У нас есть качество, командный дух, что очень важно, — заявил Велимир Перасович.

При такой ситуации с травмами, может произойти ротация в пользу тех игроков, которым пора раскрываться. Так, например, Элайджа Стюарт сегодня получил, наверно, самое большое количество минут в этом плей-офф. Легионер принес два очка и одну голевую передачу в актив команды.

УНИКСу предстоит в сжатые сроки восстановить как физические, так и психологические силы перед первым матчем финальной серии. По словам Перасовича, успех в противостоянии с армейским клубом будет зависеть от уровня энергии и концентрации казанской команды, а недостаточная готовность к матчам против ЦСКА может привести к быстрому поражению.



Казанцы встретятся со своим соперником по финалу уже 2 июня в Москве. Команды сыграют до четырех побед.

Статистика матча:

УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 64:55 (16:10, 17:19, 17:10, 14:16)



УНИКС: Алексей Швед (11), Перис Ли (11 + 5 передач), Маркус Бингэм (11 + 12 подборов)



«Зенит»: Георгий Жбанов (17 + 5 подборов), Ксэвьер Мун (10)