В Альметьевске отменили занятия в школах и детских садах из-за «Ракетной опасности»

По рекомендации МЧС в школах и детских садах города педагоги переводят детей в предусмотренные безопасные помещения

Фото: Артем Дергунов

В Альметьевске отменили занятия в школах и детских садах из-за «Ракетной опасности», которую ввели в Татарстане. Ранее в ГУ МЧС по РТ напомнили о технике безопасности при «Ракетной опасности».

— По рекомендации МЧС в школах и детских садах города педагоги переводят детей в предусмотренные безопасные помещения. Это стандартная мера предосторожности, — сказано в официальном сообщении администрации Альметьевска.

Также в Казани и Нижнекамске закрыли аэропорты. В столице Татарстана были слышны звуки сирены и предупреждения, переданные через громкоговорители.

Наталья Жирнова