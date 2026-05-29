В Альметьевске отменили занятия в школах и детских садах из-за «Ракетной опасности»
В Альметьевске отменили занятия в школах и детских садах из-за «Ракетной опасности», которую ввели в Татарстане. Ранее в ГУ МЧС по РТ напомнили о технике безопасности при «Ракетной опасности».
— По рекомендации МЧС в школах и детских садах города педагоги переводят детей в предусмотренные безопасные помещения. Это стандартная мера предосторожности, — сказано в официальном сообщении администрации Альметьевска.
Также в Казани и Нижнекамске закрыли аэропорты. В столице Татарстана были слышны звуки сирены и предупреждения, переданные через громкоговорители.
