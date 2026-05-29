В ГУ МЧС по РТ напомнили о технике безопасности при «Ракетной опасности»
В ГУ МЧС по РТ напомнили о технике безопасности при режиме «Ракетная опасность», которую ввели в Татарстане. На данный момент в Казани звучат сирены, также очевидцы сообщают, что звуки сирены слышны в Альметьевске и Набережных Челнах.
UPD: По громкоговорителям сообщается о мерах предосторожности.
Порядок действий населения при объявлении ракетной опасности идентичен мерам предосторожности при угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. При нахождении в здании необходимо спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг. Категорически запрещается пользоваться лифтом.
Находясь на улице, следует незамедлительно укрыться в ближайшем здании или подземном переходе. Необходимо избегать нахождения на открытом пространстве. В случае нахождения в квартире рекомендуется переместиться в помещение без окон, например в ванную комнату.
При обнаружении подозрительных объектов запрещается публиковать фото— и видеоматериалы в социальных сетях и мессенджерах. Все имеющиеся материалы необходимо передать правоохранительным органам для проведения проверки.
