В Казани приостановили движение ряда трамваев из-за технических неполадок грузовика
У машины поднялся кузов, который при движении повредил провода
В Казани временно приостановили движение трамваев №1, 5, 5А и 7.
Как сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс», причина ограничений — повреждение контактной сети. Отмечается, что сегодня в 11:47 на Кировской дамбе (напротив МЧС) в направлении ж/д вокзала у грузовика поднялся кузов, который при движении повредил провода.
— На месте работают аварийные службы предприятия, — говорится в сообщении.
