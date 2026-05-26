В Казани приостановили движение ряда трамваев из-за технических неполадок грузовика

У машины поднялся кузов, который при движении повредил провода

Фото: предоставлено МУП «Метроэлектротранс»

В Казани временно приостановили движение трамваев №1, 5, 5А и 7.

Как сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс», причина ограничений — повреждение контактной сети. Отмечается, что сегодня в 11:47 на Кировской дамбе (напротив МЧС) в направлении ж/д вокзала у грузовика поднялся кузов, который при движении повредил провода.

— На месте работают аварийные службы предприятия, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в связи со школьными выпускными в Казани введут ограничения для транспорта и самокатов.

Никита Егоров