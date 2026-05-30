Кому достанется золото — ЦСКА или УНИКСУ? Изучаем интриги финала вместе с Романом Скворцовым

О кульминации сезона в российском баскетболе рассуждаем вместе с членом Зала славы Единой лиги ВТБ, комментатором «Матч ТВ» Романом Скворцовым

ЦСКА, наконец, узнал своего соперника по финалу плей-офф Единой лиги ВТБ. Им стал казанский УНИКС, героически перевернувший серию с «Зенитом» с 1-3 на 4-3. Кто из команд является фаворитом в борьбе за золото, какие сильные стороны есть как у ЦСКА, так и у УНИКСа разбираемся с экспертом «Реального времени», известным комментатором и членом Зала славы Единой лиги ВТБ Романом Скворцовым.

ЦСКА идет уверенным шагом к третьему золоту за последние три года?

УНИКС и ЦСКА начнут свою баталию 2 июня. Поклонников Единой лиги ВТБ ждет ремейк финала 2024 года. Тогда со счетом 4—1 победу одержали «армейцы». То золото для ЦСКА было долгожданным, ведь до этого «красно-синие» 2 года подряд не могли выйти триумфаторами в плей-офф. УНИКС в 2024 году, напротив, защищал титул в статусе действующего чемпиона. Главной звездой той казанской команды был македонский разыгрывающий Ненад Димитриевич.

Стать двукратными чемпионами Единой лиги ВТБ два сезона назад у УНИКСа не получилось. Столичный коллектив под руководством Эмиля Райковича задавил казанцев мощью, агрессией, глубиной состава и мастерством легионеров.

К слову, тогдашний состав «армейцев» не особо сильно отличался от нынешнего. Разве что отряд иностранцев покинули форвард Амат М’Бай, а также защитник Оливье Хэнлан.

После взятого чемпионства в 2024 году руководство ЦСКА во главе с президентом команды Андреем Ватутиным выбрало четкую и понятную стратегию. «Армейцы» удержали чемпионский костяк, а на трансферной кампании если и делали акцент, то исключительно на точечную селекцию.

Мело Тримбл, Каспер Уэйр, Ливио Жан-Шарль — все эти легионеры ковали последние два золота «армейцев». В этом году ЦСКА идет за третьим подряд чемпионством с той же бригадой иностранцев. Но в довесок к ним добавились еще Антониус Кливленд и Лука Митрович.

Член Зала славы Единой лиги ВТБ, известный российский комментатор и наш сегодняшний эксперт Роман Скворцов в разговоре с «Реальным временем» как раз-таки отметил, что сила ЦСКА в последние годы — в стабильности организации. «Армейцы» не просто продлевают из сезона в сезон проверенных кубковых легионеров, но и имеют в составе опытных, одних сильнейших в чемпионате, российских баскетболистов.

«Мы продолжаем жить в эпоху, когда во внутренних соревнованиях ЦСКА является фаворит на любом этапе во встрече с любым соперником. В последнее время это никак не связано с размером бюджета — «армейцы» нынче не превосходят всех на голову. Во главе угла теперь опыт и стабильность организации, а также классная тренерская работа Андреаса Пистиолиса», — подчеркнул Роман Скворцов.

Глубина состава, фактор Перасовича? Что может помешать УНИКСу победить в финале?

По мнению нашего эксперта, именно «армейцы» предстают в роли фаворита финала. Почему не УНИКС? Одним из факторов можно назвать переполненный лазарет казанцев. Дишон Пьер, Тайрон Брюэр до конца плей-офф точно не помогут УНИКСу. Алексей Швед, судя по всему, тоже добавился к этой компании после седьмого матча с «Зенитом». Состав УНИКСа в принципе не пестрил изобилием имен, которые могут усилить игру со скамейки. А сейчас он предстает совсем в усеченном виде.

Помимо всего, во время финальной серии может сказаться фактор Перасовича. По наблюдениям Романа Скворцова, методы работы главного тренера УНИКСа любопытны. Но в то же время далеко не каждый игрок, пришедший недавно в команду, может к ним привыкнуть. В качестве примера можно привести форварда Элайджу Стюарта. Американец пришел в УНИКС на усиление больше месяца назад, но к финалу так и не стал одним из лидеров «бело-зеленых».

«В плане стабильности УНИКС уже можно сравнивать с ЦСКА. Но не покидает ощущение, что игроки, как ни странно, новые, от Перасовича подустали», — подчеркнул комментатор.

Сильные стороны УНИКСа и ЦСКА — несгибаемая оборона против вариативного нападения

Финал УНИКСа и ЦСКА — это противостояние двух систем с именитыми, заслуженными главными тренерами — Велимиром Перасовичем и Андреасом Пистиолисом. Казанцы впечатляют своей игрой в обороне и командным характером, позволяющим им добывать волевые победы. На это обратил внимание Роман Скворцов в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

«Сложно впечатлиться кем-то индивидуально на стадии, когда каждый запасной должен выпрыгивать из кроссовок, а клубная уборщица смотреть в одну сторону с президентом клуба. Командно же нельзя не отметить возвращение казанцев с 1-3 в серии с «Зенитом» после форменного разгрома, который петербуржцы организовали УНИКСу в четвертом матче. Хотелось бы, чтобы после этого казанцы не сочли свою миссию на сезон выполненной, и у них проснулся зверский аппетит», — заметил Скворцов.

ЦСКА же, напротив, команда с более атакующим ДНК и подбором разноплановых, качественных исполнителей. «Армейцы» всегда очень гибки в нападении и умеют удивлять соперника неожиданными ходами, комбинациями.

Какие сильные стороны у обоих клубов выделяет наш эксперт Роман Скворцов?

«У «армейцев» я бы выделил крайне вариативное нападение, в котором угроза системно исходит от любого игрока на любой позиции. Плюс есть два ярко выраженных индивидуально сильных игрока, Тримбл и Уэйр, которые в любой момент готовы перейти в режим свободных художников и переломить ход тяжело складывающегося матча. УНИКС должен опираться на каторжную пахоту в обороне (свой ориентир — седьмой матч серии с «Зенитом», чужой — первый матч серии ЦСКА — «Локомотив-Кубань») и на то, что потный вал вдохновения будет внезапно, в первую очередь для соперника, накатывать на Шведа (если он сыграет), старшего Кулагина, Рэйнольдса и Бингэма. Если к этой компании присоединится кто-то ещё, будет прекрасно» — сказал Скворцов.

Кто возьмет награду самого ценного игрока финала? Тримбл или Рейнольдс?

Действительно, как бы много мы сейчас не рассуждали о схватке двух разных баскетбольных систем, многое в финале будут решать индивидуальности. Кто из игроков не побоится взять на себя ответственность в завершении атак.

У ЦСКА традиционным клатчером является Мело Тримбл, который в двух последних плей-офф получал награду MVP финала. У УНИКСа таковым лидером, по мнению Романа Скворцова, должен стать центровой Джален Рейнольдс. Американец в паре с Маркусом Бингэмом организовывал дуэт «лучших больших» в Единой лиге ВТБ в течение всего регулярного чемпионата и двух первых раундов плей-офф.

Наверняка Велимир Перасович вместе со всеми фанатами УНИКСа надеется, что этот козырь сработает и в финале против ЦСКА. К тому же, в регулярке казанцы «армейцев» дважды побеждали.

«Претендентов на MVP финала у меня двое — Мело Тримбл и Джален Рейнольдс. Если кто-то на дистанции финала сумеет затмить этих джентльменов, то заберёт этот приз абсолютно заслуженно», — с улыбкой подытожил разговор с корреспондентом «Реального времени» Роман Скворцов.