В Казани снова прозвучали сирены

Ранее в Татарстане объявили режим ракетной опасности

В Казани прозвучали сирены, передает корреспондент «Реального времени». Звуковое оповещение длилось 2 минуты 11 секунд. Как сообщили изданию читатели, звуки сирен были слышны во всех районах города.

Напомним, что в 21:51 в Татарстане объявили режим ракетной опасности. В ГУ МЧС России по республике призвали татарстанцев принять все необходимые меры безопасности.



Отметим, что сирены звучат в Казани уже второй раз в 2026 году. Впервые звуковое оповещение прозвучало 28 марта. Тогда оно длилось четыре минуты: с 05:34 до 05:38 мск.





Никита Егоров