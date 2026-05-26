В Казани 21-летнего уроженца Барнаула, избившего подростка, заключили под стражу

Причем обвиняемый действовал умышленно

В Казани 21-летнего уроженца Барнаула Алтайского края заключили под стражу за то, что он пытался задушить и избил 13-летнего подростка. Меру пресечения обвиняемому избрали в Вахитовском районном суде столицы Татарстана.

Как сообщила пресс-служба Вахитовского районного суда Казани, ЧП произошло 23 мая в 10:00. Около одного из домов по ул. Тинчурина обвиняемый напал на подростка и, обхватив своим предплечьем правой руки шею, начал душить его. Также он утащил парня в кусты и кулаком трижды ударил по голове потерпевшего.

Драку заметили и остановили прохожие. Они также вызвали скорую. Обвиняемый действовал умышленно.

Никита Егоров