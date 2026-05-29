Девятерых взяли под стражу на 35 лет: в Казани вынесли приговор по делу «ОПС декретниц» на 80 млн

Экс-глава филиала ФСС получил 6 лет колонии общего режима

Сегодня Вахитовский суд Казани завершил почти шестилетнее рассмотрение дела об аферах с соцвыплатами декретницам в составе организованного преступного сообщества. Обвинение по статье ОПС суд признал недоказанным, но все девять подсудимых признаны виновными и заключены под стражу на общий срок в 35 лет и 9 месяцев — за аферы, передает журналист «Реального времени».

6 лет колонии общего режима суд под председательством судьи Алии Зиганшиной назначил бывшему руководителю казанского филиала №1 регионального отделения ФСС Айдару Юсупову, 5 лет — заму директора стройкомпании Тимуру Давлетбаеву. Знакомый последнего Ильгиз Мамаджанов получил на полгода меньше. К 4 годам сегодня приговорили пенсионерку Людмилу Ильину, а ее троюродную сестру — главбуха компании «Крокус» Веру Санникову — к 3 годам и 3 месяцам также в колонии общего режима.

По 3,5 года, согласно приговору, предстоит отбывать наказание экс-директору СК «Формула Уюта» Аделю Рахматуллину и снабженцу ООО «Флагман» Максиму Киселеву.

Тогда как бывший главный специалист отдела назначения страховых выплат филиала №1 Ильмира Саитова и монтажник «Спецгидростроя» Роберт Шавалиев получили по 3 года лишения свободы.

Всех осужденных суд постановил взять под стражу в зале суда.

Напомним, процесс по этому делу стартовал еще в 2020 году, и в деле успели смениться двое судей. Юсупова обвиняли в создании и руководстве ОПС совместно с Беляковым и некими неустановленными руководителями отделения ФСС, а также в двух аферах с социальными выплатами в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями. Статус заочно обвиняемого в организации ОПС в 2018-м году получил и замначальника казанского филиала №1 ФСС по Татарстану Алексей Беляков, которого задержали лишь в апреле 2025-го и пока не отдали под суд.

Алексей Беляков на аресте в 2025-м.

Потерпевшим признали реготделение Фонда соцстраха — ныне Соцфонд России. По делу еще на старте был заявлен гражданский иск к обвиняемым на 81 273 908 рублей. Решение по нему сегодня суд выносить не стал. Поскольку мотивировочная часть приговора не оглашалась, пока можно лишь гадать — удалось ли стороне обвинения доказать весь вмененный размер ущерба.

Напомним, кроме организации ОПС и участия в нем фигурантам вменяли два многолетних хищения путем мошенничества:

афера с левой отчетностью коммерческих фирм на 19,860 млн рублей (декабрь 2013-го — июнь 2015 года) — хищение путем подачи в реготделение ФСС заведомо ложной отчетности из подставных фирм о якобы оплаченных больничных и декретных сотрудникам (без списка таковых). Расследование показало: фирмы-пустышки не имели такого числа сотрудников и права на выплаты, поскольку не отчисляли страховые взносы. Однако силами отдельных сотрудников ФСС бюджет годами перечислял аферистам страховые пособия;

увод 61,414 млн рублей по «прямым» выплатам декретницам (январь 2016-го — март 2018 годов) — хищение путем подачи в ФСС сведений о беременных женщинах с указанием недостоверных сведений об их трудоустройстве и среднем заработке за два года ради завышения размера пособий по беременности и родам. Женщин использовали втемную, обещая помощь с получением единовременной выплаты от государства. На деле мамам оставляли лишь малую часть незаконных выплат, остальное обналичивалось участниками схемы и передавалось организаторам групп. Схема была реализована, когда Татарстан стал пилотным регионом по реализации федерального проекта соцстраха «Прямые выплаты». Целью проекта были гарантии выплат декретницам независимо от финансового положения предприятия.

Силовики настаивали — обе схемы хищений не могли быть реализованы без организаторов и кураторов афер из ФСС, которые давали добро на перечисления, достоверно зная о фиктивности представленных документов. Дело расследовали в ГСУ МВД Татарстана и отмечали — на всех сомнительных актах имелись подписи Юсупова, Белякова и Саитовой.

Два фигуранта этого дела до сих пор находятся в розыске. Арслан Мухаметшин скрылся после старта процесса. А бывший хирург-маммолог казанской горбольницы №7, уроженец Грузии Гиа Чухуа еще на старте расследования. Сначала его объявили в федеральный розыск, а в декабре 2020-го — в международный.