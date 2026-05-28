В Татарстане изменили план по развитию инфраструктуры для электрокаров
Так, в республике сократили плановое количество зарядных станций для такого транспорта
В Татарстане к 2029 году создадут 305 зарядок для электрокаров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Причем, согласно документу, планы развития зарядной инфраструктуры изменили. Так, ранее в республике планировали к 2030-му создать 350 зарядных станций.
Кроме того, из текста программы исключили положение о перечне нормативных актов, регулирующих предоставление межбюджетных трансфертов, бюджетных инвестиций и субсидий в рамках реализации программы.
Госпрограмма развития зарядной инфраструктуры для электроавтомобилей действует в Татарстане с 2022 года. Документ направлен на развитие сети электростанций и поддержку использования электрокаров в республике.
