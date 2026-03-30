Дом Свешникова в Казани продают за 700 млн рублей

Одно время в здании было общежитие артистов казанского театра имени В.И. Качалова

Фото: комитета РТ по охране объектов культурного наследия

В Казани продают дом Свешникова. Напомним, что данный объект расположен в Вахитовском районе города, а именно по адресу ул. Кави Наджми, 10. Стоимость объекта культурного наследия (ОКН), построенного в XIX веке, составляет 700 млн рублей, следует из объявления, опубликованного на одном из сайтов.

Здание продают под гостиницу с историческим наименованием «Грандотель». Общая площадь данной «трехэтажки» составляет 1,5 тыс. «квадратов». Согласно описанию, первый этаж может подойти под заведения общественного питания или другие нежилые помещения, а второй и третий — под помещения со статусом «квартира».

Изначально данное строение представляло из себя одноэтажную усадьбу, но потом его перестроили в двухэтажный доходный дом при одном из владельцев — А.Н. Свешникове. Позднее здание преобразовали в гостиницу, достроив там третий этаж. В период Гражданской войны здесь размещался штаб 1-й отдельной Приволжской татарской стрелковой бригады. Впоследствии здание использовалось для жилья, включая общежитие артистов казанского театра имени В.И. Качалова.

После распада СССР здание перешло в муниципальную собственность, часть квартир приватизировали, но состояние дома начало ухудшаться. В 2010 году произошел пожар, в результате которого сгорела крыша и третий этаж здания. Всех жильцов выселили, а дом оставлен без присмотра. Впоследствии в результате еще одного пожара часть перекрытий обрушилась, а затем и часть фасада.

Никита Егоров