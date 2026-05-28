Татарстан потерял свою популярность как направление для летнего отдыха почти на 10%

Татарстан входит в десятку самых популярных туристических направлений России наряду с Краснодарским краем, Москвой и Санкт-Петербургом

Фото: Артем Дергунов

По данным Российского союза туриндустрии, туристический поток в Татарстан демонстрирует отрицательную динамику. За прошедший год спрос на поездки в регион снизился на 9,3%, сообщает ТАСС.

Средняя стоимость размещения в гостиницах России этим летом составит 11,3 тыс. рублей в сутки, что на 3,5% превышает показатели прошлого года. При этом общий рост цен на гостиничные услуги оказался ниже уровня инфляции.

Эксперты отмечают, что снижение туристического спроса связано с общим падением интереса к внутреннему туризму в России. При этом в ряде регионов, включая Краснодарский край и Крым, наблюдается положительная динамика: рост составил 4% и 7,5% соответственно.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Татарстан входит в десятку самых популярных туристических направлений России наряду с Краснодарским краем, Москвой, Санкт-Петербургом, Крымом, Московской областью, Калининградской областью, Приморским краем и Ярославской областью.



Ранее эксперты пришли к выводу, что туристический налог оказался неэффективным. Подробнее об этом — в налоговом обзоре «Реального времени».



Наталья Жирнова