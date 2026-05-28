В июне на два дня назначат дополнительные поезда из Казани в Москву

Составы добавят в связи с выходными в честь Дня России

Дополнительные поезда из Казани в Москву назначат 11 и 12 июня.

Как сообщила пресс-служба Казанского региона ГЖД, составы между городами введут для удобства пассажиров в связи с выходными в честь Дня России.

Из Казани поезд №205 отправится 11 июня в 00:10 и прибудет в Москву в 15:48. Из столицы России состав отправится 12 июня в 01:10 и будет в столице Татарстана в 17:15.

Никита Егоров