В июне на два дня назначат дополнительные поезда из Казани в Москву
Составы добавят в связи с выходными в честь Дня России
Дополнительные поезда из Казани в Москву назначат 11 и 12 июня.
Как сообщила пресс-служба Казанского региона ГЖД, составы между городами введут для удобства пассажиров в связи с выходными в честь Дня России.
Из Казани поезд №205 отправится 11 июня в 00:10 и прибудет в Москву в 15:48. Из столицы России состав отправится 12 июня в 01:10 и будет в столице Татарстана в 17:15.
Ранее сообщалось, что туристы из Казани застряли в Турции из-за отмены рейсов Air Anka.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».