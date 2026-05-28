Председатель АТАРТ Рамиль Мифтахов: «Могу предположить, что в Air Anka убедили туроператора, что смогут получить разрешение»

Дешево и сердито: отдых казанских туристов в Турции сорвался из-за молодого турецкого авиаперевозчика, не получившего добро от Росавиации

Две с лишним тысячи российских туристов, в том числе из Татарстана, столкнулись с отменой рейсов турецкой авиакомпании Air Anka Airlines, у которой 25 мая закончился срок действия временного разрешения на полеты в Россию. При этом, как написали туристы из Казани в соцсети на страничке российской Ассоциации туроператоров (АТОР), покупателям туров, которые бронировались с перелетом на бортах российской авиакомпании Azur Air, сообщили, что перевозчик поменялся на Air Anka Airlines. Подробности о проблемах с чартерами Air Anka, рекомендации, которые помогут туристам избежать подобных неприятностей, и позиции Росавиации и российского туроператора с турецкими корнями — в материале «Реального времени».



Провозные емкости есть, полетов нет

Порядка 2 100 туристов, собиравшихся отдохнуть либо завершивших отдых на турецких курортах, застряли в аэропортах Антальи, Казани, Екатеринбурга, Самары, Сочи, Минеральных Вод и других российских городов. Все они должны были лететь на чартерах Air Anka Airlines, однако никуда не полетели из-за отмены Росавиацией с 25 мая разрешения на полеты этой авиакомпании. Некоторые туристы из Татарстана, которые бронировали туры заранее, должны были отправиться на отдых в июне и собирались лететь рейсами Air Anka Airlines, пишут в соцсетях, что им до сих пор не сообщили, полетят ли они на отдых другой авиакомпанией.

— У нас тур в этом году изначально был забронирован с «Азуром» (Azur Air, — прим. ред.), сейчас стоит вылет Air Anka, — написала в соцсети на официальной странице АТОР Ольга Домнина.

Как пояснили «Реальному времени» в Федеральном агентстве воздушного транспорта Минтранса России (Росавиация), в заранее согласованном и утвержденном летнем расписании полетов между Россией и Турцией рейсы Air Anka Airlines вообще не фигурировали, однако с учетом интересов российских туристов, которые уже купили туры в Анталью, этому перевозчику были выданы дополнительные временные разрешения, которые действовали до 25 мая включительно. Удовлетворять заявки на новые рейсы Air Anka сочли нецелесообразным, поскольку «дефицита провозных емкостей между РФ и Турцией на рынке нет».

В Росавиации подчеркнули, что, «несмотря на отсутствие разрешений на полеты в Россию после 25 мая, перевозчик продал свои провозные емкости туроператору Anex Tour до конца октября». При этом на уточняющий вопрос издания, есть ли у россиян, приобретающих туры, возможность самостоятельно проверить, какие авиакомпании допущены к перевозкам в интересующих их направлениях, чтобы не попасть в подобную ситуацию, в Росавиации ответили:

— Пассажирам нужно держать связь со своим туроператором, поскольку именно он выбирает провозные емкости и заключает договоры на перевозку своих клиентов с перевозчиками.

Конкретных данных нет, но татарстанцев пострадало много

В ООО «Анекс Туризм» (туроператор Anex Tour) по телефону пояснили, что не готовы комментировать ситуацию с закупкой провозных емкостей для российских туристов на ближайшие 5 месяцев у заведомо неспособного выполнить условия договора перевозчика. Не получило «Реальное время» и ответа на запрос, направленный по электронной почте гендиректору ООО «Анекс Туризм» Элдару Мусаоглу, в котором мы просили пояснить:

какие меры принимаются, чтобы обеспечить перевозки российских туристов, угодивших в «ловушку» с чартерами Air Anka,

чем было вызвано решение выбрать перевозчика Air Anka,

когда туроператору стало известно, что Росавиация не продлила разрешение на полеты турецкой авиакомпании Air Anka и рейсы не состоятся,

в какие сроки, в каком объеме и каким образом туроператор планирует компенсировать стоимость путевок и вред, в том числе моральный, который понесли туристы,

в связи с чем туристам, которых первоначально планировали доставить в Турцию чартерами Azur Air, впоследствии поменяли перевозчика на Air Anka?

А в пресс-службе российского туроператора «Интурист», чьих клиентов должна была доставить к месту отдыха и обратно «заблокированная» Росавиацией Air Anka, сообщили, что среди туристов, которые столкнулись с этой проблемой, «много татарстанцев».

— Мы не можем дать сейчас конкретные данные — их еще нет, — пояснили в компании. — Дадим, как только у нас будет информация. А сейчас мы делаем все необходимое для вывоза туристов [в Россию]. Информация к тем, кто должен был сейчас и в ближайшее время вылететь на отдых, поступает в личные кабинеты турагентов или туристов на сайте. Тем, кто должен был вылететь в ближайшие дни, предложен либо возврат, либо перенос сроков отдыха.

Когда цена имеет первичное значение

Президент Ассоциации туристических агентств РТ (АТАРТ) Рамиль Мифтахов пояснил «Реальному времени», что туроператор, заказывая чартерную перевозку конкретной авиакомпании, не несет ответственности за ее действия и получение разрешения на полеты в Россию — это задача самой авиакомпании.

— Я могу предположить, что в авиакомпании Air Anka Airlines убедили туроператора в том, что она сможет получить разрешение, причем свою роль, безусловно, сыграло и то, что эта авиакомпания уже осуществляла рейсы. Я думаю, туроператора убедили, что разрешение будет получено, поэтому создавшаяся ситуация — это полностью вина авиакомпании, которая взяла на себя обязательства и не выполнила их.

На вопрос, почему туроператор не работал с другими авиакомпаниями, в частности российскими, которые имели разрешение Росавиации, собеседник издания ответил, что, возможно, Air Anka предложила «очень хорошие условия по перевозке в плане конкурентоспособной цены»:

— Сейчас ценообразование имеет первичное значение для туроператоров. Сегодня, чтобы быть конкурентоспособным на этом рынке, нужно обеспечить качественные и недорогие перевозки, а Air Anka обеспечивала их достаточно комфортно и по цене, и по времени перелета.

Рамиль Мифтахов также пояснил, что, несмотря на вину авиакомпании, ответственность за турпродукт несет туроператор и он обязан вывезти туристов, за свой счет обеспечить их проживание в чужой стране в ожидании вылета, а тем, кто не смог вылететь на отдых, вернуть полную стоимость тура либо предложить альтернативный вариант отдыха.

«Регулярные рейсы надежнее»

— Мы не работаем и никогда не работали с авиакомпанией Air Anka, — рассказал «Реальному времени» генеральный директор туроператора «Веселый ветер» Михаил Айзенштат. — Не работаем не только с мелкими, но и с крупными перевозчиками, которые осуществляют чартерные перевозки, например с Azur Air. Мы вообще не отправляем их чартерами — только регулярными рейсами крупных международных перевозчиков.

Он уточнил, что это в конечном счете обходится туристам дороже, к тому же регулярные перевозки «менее гибкие», самолеты летают по жесткому расписанию, зато они гарантированно надежны.

Турецкий след

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», ООО «Анекс туризм», работающее под брендом Anex Tour, зарегистрировано в Москве и принадлежит турецкому подданному Шюкрю Зорбазу, с 2023 года гендиректором компании является гражданин Турции Элдар Мусаоглу.

Уставный капитал компании, в которой на 31 декабря 2025 г. числилось 324 сотрудника, — 25 тыс. рублей. Доходы туроператора за 2025 год составили 1,243 млрд рублей, чистая прибыль — 65,3 млн, а размер уплаченных в российскую казну налогов — 401,6 миллиона.

Второй туроператор, у которого возникли проблемы с чартерами Air Anka, — ООО Интурист», которое позиционирует себя как старейшего российского туроператора, с 95-летней историей (включая историю советского «Интуриста»), по данным «СПАРК-Интерфакса», было зарегистрировано в феврале 2020 года как ООО «Атлантис туризм» и сменило название на «старинное» в октябре 2024-го.

Бенефициаром и руководителем компании со дня основания является гражданин России Исмаил Болюкбаши. 2025 год эта компания, имевшая в штате на тот момент 211 сотрудников, завершила с выручкой 620,2 млн рублей и чистой прибылью в 8,5 миллиона.

Что касается турецкой авиакомпании Air Anka Airlines, то, как сообщалось в российских СМИ, она начала выполнять рейсы в Россию 24 апреля 2026 года и планировала заменить Аzur Air на рейсах в Анталью. Чартеры должны были отправляться из 11 городов: Екатеринбурга, Казани, Самары, Минвод, Сочи, Краснодара, Челябинска, Уфы, Саратова, Волгограда и Нижнего Новгорода. Первым рейсом — из Сочи — в Анталью улетели 188 пассажиров.

Air Anka Airlines была основана в 2021 году, базируется в Измире. К маю 2026 года она имела парк из семи самолетов — трех Airbus и четырех Boeing.