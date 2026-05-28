В Казани на проведение Сабантуя на трех площадках выделят более 112 млн рублей

В эту сумму входит закупка двух автомобилей Lada для победителей в борьбе корэш в Дербышках и на Лебяжьем

Власти Казани планируют выделить свыше 118 миллионов рублей на проведение национального праздника Сабантуй. Мероприятия пройдут на трех площадках города: в поселке Мирном, на территории озера Лебяжье и в Дербышках.

Согласно документам, в Дербышках и на территории Лебяжьего ожидается по 80 тысяч гостей. На организацию праздника на озере Лебяжье выделено 22,4 млн рублей. Программа включает театрализованный пролог с участием детских и взрослых коллективов, а также четырехчасовую концертную программу.

В Дербышках праздничная программа продлится шесть часов и будет стоить 19,2 млн рублей. В программе — выступления вокалистов, вокально-инструментальных ансамблей, народных хореографических коллективов и звезд татарской эстрады. Спортивная площадка будет работать десять часов.

При этом традиционные состязания включают борьбу корэш, лазание на столб, бег с коромыслами, бой с мешками и разбивание горшков. Абсолютным победителям на обеих площадках в борьбе корэш достанется автомобиль LADA, а для главного батыра на Лебяжьем подготовят барана весом не менее 45 килограммов.

В поселке Мирном гостей ждет масштабное празднование. Зрителей ожидает 45-минутный театрализованный пролог с участием более 12 танцевальных коллективов и четырехчасовой концерт с участием артистов Казанской филармонии. Особое внимание уделяется гастрономической составляющей праздника.

Для гостей организуют специальные зоны с мастер-классами по приготовлению татарских блюд, «кулинарным театром» и национальной кухней. В меню — шашлыки, самса, восточные сладости и свежие фрукты. На организацию «Сабантуя» на главной площадке города выделят 70,7 млн рублей.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать республиканские народные праздники на высоком уровне. Минниханов напомнил, что 2026-й объявлен президентом страны Владимиром Путиным Годом народного единства в России.



Наталья Жирнова