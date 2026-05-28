Российские рекрутеры стали оформлять сотрудников в четыре-пять раз быстрее, чем раньше

Российский сервис рекрутинга и его технологический партнер разработали решение, которое существенно сокращает рекрутерам время на оформление сотрудников.

Во многих российских компаниях процессы подбора и оформления сотрудников разобщены. После выбора кандидата рекрутерам приходится вручную переносить данные из системы подбора в почту, мессенджеры, Excel-таблицы или кадровые системы. По оценкам экспертов, на операционные задачи HR-команды* могут тратить до 40% рабочего времени. В результате процесс найма растягивается, а кандидаты нередко отказываются от предложений на финальном этапе.

Часть HR-экосистемы** hh.ru — система подбора Talantix — интегрировалась с сервисом Start Link, чтобы процесс найма превратился в единый цифровой поток. Данные кандидата, которого принимают на работу, автоматически передаются в общую цифровую систему. В ней запускается процесс оформления: проверка благонадежности, сбор электронных согласий, распознавание документов и передача информации в кадровые системы. В электронной карточке кандидата автоматически отображаются все изменения статуса.

«Интеграция подбора и оформления меняет роль HR-команды в процессе найма. Рекрутеры перестают тратить время на передачу документов и постоянные уточнения статусов и могут сосредоточиться на работе с кандидатами. Кадровые специалисты получают автоматическое заведение данных в кадровые системы и корректное хранение документов в соответствии с требованиями законодательства о персональных данных», — отмечает эксперт рынка HR-tech***, директор по развитию Talantix Марина Хадина.

Работа в едином интерфейсе без переключения между системами позволяет сократить среднее время найма до двух раз. Снижаются риски штрафов из-за потери документов. Время, которое кадровики тратят на оформление кандидата, сокращается в 4-5 раз — на все процедуры уходит не более 15 минут. Для бизнеса в целом такой подход означает снижение операционных рисков и возможность сосредоточиться на ключевых задачах развития компании.

*HR-команда — команда специалистов по управлению персоналом.

**HR-экосистема — единая цифровая среда для управления персоналом.



***HR-tech — область ИТ, занимающаяся цифровизацией кадровых процессов.

