Почти каждый четвертый выпускник в Татарстане будет сдавать информатику

ЕГЭ для выпускников 11-х классов начнется уже 1 июня

Фото: Динар Фатыхов

В этом году в Татарстане ОГЭ и ЕГЭ по информатике будут сдавать 23,7 тыс. учеников Татарстана. Из них 20,1 тысячи — девятиклассники и 3,6 тыс. — одиннадцатиклассники.

Как уточнили в пресс-службе Минцифры республики, ЕГЭ по информатике будут сдавать 22% от общего количества выпускников в Татарстане.

В министерстве также подчеркнули, что интерес к информатике и информационным технологиям в республике остается высоким.

— Уверены, что среди нынешних выпускников много талантливых ребят, которые в будущем станут квалифицированными программистами, инженерами, робототехниками и другими ИТ-специалистами, — говорится в сообщении.

Напомним, что ЕГЭ для выпускников 11-х классов начнется уже 1 июня.

Никита Егоров