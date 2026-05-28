Новости общества

05:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстанец, распространявший вирус под видом игры, предстанет перед судом

18:21, 28.05.2026

Программа могла красть и удалять данные, а также тайно управлять их устройством

Татарстанец, распространявший вирус под видом игры, предстанет перед судом
Фото: Артем Дергунов

Прокуратура Пестречинского района утвердила обвинительное заключение и направила в суд дело 19-летнего местного жителя.

Как сообщила пресс-служба ведомства, молодой парень, сговорившись с соучастником, распространял вредоносный файл BlackKrot.apk в одном из мессенджеров. Причем вирус маскировался под популярную игру BLACK RUSSIA.

Скачивая «игру», пользователи на самом деле устанавливали программу, которая могла красть и удалять данные, а также тайно управлять их устройством.

На допросе парень вину признал. Дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что в Татарстане суд обязал школу выплатить семье ученика 100 тыс. рублей.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также