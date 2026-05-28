Татарстанец, распространявший вирус под видом игры, предстанет перед судом
Программа могла красть и удалять данные, а также тайно управлять их устройством
Прокуратура Пестречинского района утвердила обвинительное заключение и направила в суд дело 19-летнего местного жителя.
Как сообщила пресс-служба ведомства, молодой парень, сговорившись с соучастником, распространял вредоносный файл BlackKrot.apk в одном из мессенджеров. Причем вирус маскировался под популярную игру BLACK RUSSIA.
Скачивая «игру», пользователи на самом деле устанавливали программу, которая могла красть и удалять данные, а также тайно управлять их устройством.
На допросе парень вину признал. Дело передано в суд.
