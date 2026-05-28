Актер Николас Кейдж официально отказался от своей настоящей фамилии

Также артисту изначально дали имя «с французским написанием»

Американский актер Николас Кейдж официально отказался от своей настоящей фамилии Коппола, оставив «киношный псевдоним».

— В прошлом году я официально сменил имя. Теперь я Ник Кейдж и в жизни, и на экране, — рассказал он в интервью Variety.

При этом имя Николас актер оставил, так как, по его собственным словам, так его назвал отец. Однако глава семейства изначально называл артиста Николя, с французским написанием.

— Что меня всегда раздражало (когда называют Николя, — прим. ред.), потому что все добавляют букву «h». Не знаю, почему он дал мне французское написание! Но он это сделал, — поделился Кейдж.

Актер также рассказал, что выбрал псевдоним Кейдж, так как это имя ему нравилось и он его часто встречал в комиксах.

— Я просто думал… классное имя — и я вырос в очень авангардной, творческой семье, где говорили о Джоне Кейдже и его экспериментальных композициях. Я искал что-то вроде Джеймс Дин; Я искал что-то короткое, — рассказал он.

Напомним, что настоящее имя и фамилия артиста — Николас Ким Коппола. Причем дядя Кейджа — Фрэнсис Форд Коппола — режиссер кинотрилогии «Крестный отец».

Никита Егоров