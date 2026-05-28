Актер Николас Кейдж официально отказался от своей настоящей фамилии

20:27, 28.05.2026

Также артисту изначально дали имя «с французским написанием»

Американский актер Николас Кейдж официально отказался от своей настоящей фамилии Коппола, оставив «киношный псевдоним».

— В прошлом году я официально сменил имя. Теперь я Ник Кейдж и в жизни, и на экране, — рассказал он в интервью Variety.

При этом имя Николас актер оставил, так как, по его собственным словам, так его назвал отец. Однако глава семейства изначально называл артиста Николя, с французским написанием.

— Что меня всегда раздражало (когда называют Николя, — прим. ред.), потому что все добавляют букву «h». Не знаю, почему он дал мне французское написание! Но он это сделал, — поделился Кейдж.

Актер также рассказал, что выбрал псевдоним Кейдж, так как это имя ему нравилось и он его часто встречал в комиксах.

— Я просто думал… классное имя — и я вырос в очень авангардной, творческой семье, где говорили о Джоне Кейдже и его экспериментальных композициях. Я искал что-то вроде Джеймс Дин; Я искал что-то короткое, — рассказал он.

Напомним, что настоящее имя и фамилия артиста — Николас Ким Коппола. Причем дядя Кейджа — Фрэнсис Форд Коппола — режиссер кинотрилогии «Крестный отец».

Никита Егоров

