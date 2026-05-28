VK Fest объявил состав звезд татарской сцены, которые выступят на фестивале в Казани

Фото: Динар Фатыхов

На предстоящем VK Fest в Казани будет представлена специальная татарская сцена, где выступят известные местные исполнители. В концерте примут участие такие артисты, как Хижина Музыканта, Марат Яруллин, DJ Сулейман, Gauga, Beku, Il’giz и Malsi Music, Дышать, Defne, сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

Сцена объединит музыкантов, работающих в различных жанрах — от традиционной татарской эстрады до современного этно-попа, альтернативного рока, хип-хопа и электронной музыки. Выступления пройдут при поддержке молодежных журналов «Идель — Идел», издающихся на двух языках.

— Для нас важно, чтобы татарская культура звучала уверенно, современно и была представлена там, где сегодня собирается молодежь. Мы видим свою задачу в том, чтобы не просто сохранять культурный код, а развивать его, открывать новые имена, поддерживать артистов и создавать площадки, где татарский язык, музыка и традиции становятся частью актуальной городской среды. VK Fest — именно такое пространство, и мы рады вновь быть его частью, — отмечает главный редактор журналов «Идель — Идел» Рамзия Галимова.



Татарская сцена впервые появилась на VK Fest в Казани в 2025 году и стала первым подобным проектом за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. По словам руководителя VK Fest Зои Новиковой, эксперимент оказался настолько успешным, что теперь татарская сцена стала неотъемлемой частью фестиваля.



Наталья Жирнова