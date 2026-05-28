В Татарстане количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 39% за год

Большинство преступников учатся в школах

В Татарстане с начала года расследовали 235 преступлений, совершенных несовершеннолетними. Это на 39% меньше, чем за тот же период 2025-го, сообщила на пресс-конференции замначальника управления, начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних УУПиПДН МВД по республике Резеда Вахитова.

— В сравнении с прошлым годом наблюдается снижение количества расследованных преступлений с участием несовершеннолетних: с 384 случаев до 235, — сказала она.

Спикер подчеркнула, что большинство несовершеннолетних преступников учатся в школах (86), еще 66 — в техникумах. Меньше всего среди «нарушителей закона» — студентов вузов (3).

