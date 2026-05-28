Минобрнауки изменит правила оценки дипломных работ в вузах в связи с развитием ИИ

Текущая система проверки несовершенна

Минобрнауки России планирует изменить образовательные стандарты в связи с развитием ИИ: в вузах появятся модули по искусственному интеллекту, изменится подход к промежуточной итоговой аттестации и оценке дипломных работ, сообщили в пресс-службе министерства.

В Минобрнауки отметили, что сейчас в вузах проверяют работы студентов на антиплагиат и у институтов есть регламенты проверки дипломных и курсовых, в том числе по показателям оригинальности, заимствований и использования ИИ. Однако текущая система проверки несовершенна, поэтому требуется экспертная оценка, добавили в пресс-службе министерства.

Как подчеркнул глава Минобрнауки Валерий Фальков, окончательное решение по оценке дипломной работы должен принимать преподаватель. Он добавил, что «ни одна система не будет обладать контекстом, которым владеет преподаватель и коллектив».

Никита Егоров