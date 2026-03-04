Дом Перельштейна в Казани получил зеленый свет на реставрацию

Специалисты восстановят внешний вид дома и сохранят все старинные детали

В Комитете РТ по охране ОКН согласовали план реставрации исторического здания на улице Тельмана, 24, сообщает пресс-служба.

Дом был построен в 1908 году и принадлежал Н.Л. Перельштейну. Это красивое двухэтажное здание с высоким цоколем в стиле модерн. Особенностью дома считается его нарядный фасад с пятью окнами и декоративной аркой сбоку. На здании есть красивый балкон с узорными украшениями, лепнина с растительными орнаментами и изящные подоконники. Раньше в доме жили отдельные семьи, а после 1947 года здесь появились коммунальные квартиры.

Во время реставрации специалисты восстановят внешний вид дома и сохранят все старинные детали.



— Сегодня перед нами уникальная возможность реставрировать усадьбу и вернуть этому памятнику исторический облик, — сказал председатель комитета Иван Гущин.

Ранее стало известно, что семь советских мозаик в Татарстане исключили из реестра ОКН. Представители ВООПИК выражают серьезную обеспокоенность ситуацией, указывая на отсутствие обоснованных объяснений со стороны госкомитета.

Наталья Жирнова