В Нижнекамске открыли корпус перинатального центра, в ремонт которого вложили почти 400 млн рублей

Центр обслуживает не только жительниц города, но и пациенток из 20 районов Закамья: ежегодно здесь появляется на свет около 2 тысяч новорожденных

Накануне в Нижнекамске состоялось торжественное открытие корпуса Б перинатального центра после масштабного капитального ремонта. Глава Нижнекамского района Радмир Беляев отметил, что центр обслуживает не только жительниц города, но и пациенток из 20 районов Закамья. Ежегодно здесь появляется на свет около 2 тысяч новорожденных.

Сообщается, что в ходе реконструкции центр получил современное оснащение, были обновлены родильные залы, палаты, операционные и диагностические кабинеты. На реализацию проекта из республиканского бюджета было выделено 300 миллионов рублей на ремонт и 70 миллионов рублей на приобретение современного медицинского оборудования.

В прошлом году при поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова и Минздрава Татарстана было принято решение о дополнительном финансировании проекта: 44 млн рублей уйдет на закупку высокотехнологичного оборудования и 18 млн рублей — на приобретение новой мебели.

— Работу по развитию медицинской инфраструктуры города продолжим и дальше, — заявил Беляев в своем официальном сообщении.

Напомним, что в другом крупном городе Татарстана, в Альметьевске, в прошлом году открылся перинатальный центр за 6 млрд рублей.

Наталья Жирнова