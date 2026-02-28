Стала известна программа фестиваля медиаискусства «НУР», который пройдет в Казани в мае
Он охватит 10 локаций по всему городу
Стала известна программа фестиваля медиаискусства «НУР», который пройдет в Казани в мае. Он пройдет с 28 по 31 мая и охватит 10 локаций по всему городу.
В театральной резиденции «Особняк Демидова» выставят инсталляцию Дмитрия Масаидова и Николая Попова. Гости увидят российских роботов-гуманоидов — они исполнят музыку по инструкциям исчезнувшего композитора.
На бывшей швейной фабрике «Адонис» откроется инсталляция Саши Соколова. Самая масштабная работа фестиваля будет находиться на арене Казанского цирка. В целом в программу фестиваля войдут шоу-открытие, показ инсталляций, маппинг-шоу в формате международного конкурса, музыкальная и образовательная программа.
Ранее сообщалось, что шоу-открытие «Нура» состоится 28 мая в формате аудиовизуального перформанса. Особенностью фестиваля в этом году станет появление главного пространства — main spot — на территории экстрим-парка «Урам».
