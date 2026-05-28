«Общерыночную ситуацию штормит»: гарантийный бизнес в России упал на 20%

В начале этого года упал и средний чек гарантии, говорят эксперты

Фото: Динар Фатыхов

По итогам первого квартала 2026 года гарантийный чек в России упал на 20% год к году. Воронка потенциальных клиентов сузилась и продолжит сужаться дальше, прогнозируют эксперты. На что в этих условиях будут делать ставку региональные банки: мелкие чеки, работу со средним бизнесом, иные варианты? Мнения представителей банковской сферы — в материале «Реального времени».



«Почему-то капитальное строительство дорог «стреляет» сильно реже»

Ежемесячно в России заключается порядка 600 контрактов по 44-му и 223-му федеральным законам, сообщил сегодня эксперт в области гарантийного бизнеса Кирилл Пожидаев на дискуссии в Ассоциации российских банков. Согласно продемонстрированной им статистике, существенный скачок наблюдался в декабре 2025-го — тогда показатель за месяц подскочил вдвое, до 1,1 тыс. Уже в январе число контрактов упало до 453. В апреле 2026-го их насчитывалось 607.

— Наверное, [в действительности] их примерно на 20% больше, потому что есть еще переобеспечение, дополнительные авансы. Но как ориентир эти цифры можно использовать, — считает он.

По его словам, на таких гарантиях каждый месяц зарабатывается порядка 2,5 млрд рублей комиссии. Совокупный объем контрактов с начала 2026 года составлял до 442 млрд. Самым выгодным месяцем за этот период оказался апрель.

Реальное время / realnoevremya.ru

Пожидаев советует осторожно относиться к сопровождению контрактов, связанных с капитальным строительством, по его словам, сейчас именно там сосредоточена большая часть проблем, с которыми связаны банки. Вторая зона риска — капремонт.

— Дороги я выделяю отдельно. Почему-то капитальное строительство дорог «стреляет» сильно реже. По крайней мере, у нас с ним проблем практически никогда не было, — в то же время признал он.

Наименее проблемное направление — услуги, например озеленение, обслуживание дорог или инженерных сетей. По словам докладчика, в этом случае проблем у банков почти не возникает.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Заявок на крупные гарантии стало кратно меньше

Каким будет будущее контрактов на малые суммы? Мнения экспертов на эту тему разделились.



— По итогам первого квартала 2026 года [можно сказать, что] общерыночную ситуацию штормит. Этот период показал падение гарантийного бизнеса в России на 20% относительно 2025 года. И это прежде всего коснулось крупнейших чеков. Еще и средний чек упал. Если в I квартале 2025 года средняя гарантия была равна 2,2 млн, то по итогам I квартала 2026-го она составила 1,8 млн, — констатировал операционный директор «Тендертеха» Юрий Матасов.

Клиент, который способен освоить миллиардный контракт, уже пользуется услугами «либо зеленого, либо красного, либо синего банка». Воронка потенциальных клиентов сузилась и продолжит сужаться дальше, считает Матасов. Заявок на крупные гарантии стало кратно меньше — это ключевой риск. Потому он посоветовал небольшим региональным банкам лучше идти в более мелкие чеки.

В то же время к концу марта существенно выросло количество и объем контрактов, обеспеченных живыми деньгами.

— Если посмотреть, как распределяются контракты, обеспеченные деньгами и обеспеченные гарантиями, то там соотношение 2:1. На два контракта, обеспеченных деньгами, приходится один, обеспеченный гарантией, и шесть-семь вообще без обеспечения, — констатировал операционный директор «Тендертеха».

Мелким чекам — нет?



Впрочем, не все представители банковской отрасли согласились с этой точкой зрения.

Мелкие чеки рассматривают алгоритмы, а не сотрудник, а значит, выше риск ошибки. Машина не может увидеть подделку со стороны клиента, заявили во время дискуссии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Самым качественным клиентом, по мнению таких экспертов, является средний бизнес, у которого уже есть поток клиентов и которому есть что терять. Такие компании берут контракты от 500 млн до 1—2 млрд рублей. Эта ниша минимальна по рискам для банка, а соотношение тарифа и качества портфеля позволяет говорить о прибыльности.

