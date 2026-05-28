В ДТП с автобусами на Горьковском шоссе в Казани пострадали 16 человек — в том числе и дети

Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, которое возбудили после аварии

Прокуратура Татарстана взяла под свой контроль ход расследования уголовного дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Число пострадавших сейчас насчитывает 16 человек, сообщает телеграм-канал «112», ссылку на который предоставляет Прокуратура РТ.

— Для выяснения всех обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия и координации действий специализированных служб на место происшествия выехал первый заместитель прокурора города Казани Ильнур Насибуллин, — говорится в официальном сообщении.

Согласно источникам «Рен ТВ», число пострадавших ниже — 10 человек, среди которых четыре ребенка. Такую же цифру называют и в Минздраве РТ.

Наталья Жирнова