В выходные в Татарстане похолодает до +2 градусов и пройдут дожди

Однако в начале июня в Татарстане вновь потеплеет

Фото: Дарья Пинегина

В пятницу, 29 мая, в Татарстане местами пройдут дожди, в отдельных районах ожидается даже гроза и сильный ветер с порывами до 15—20 м/с. Температура ночью составит +5..+10 градусов, а днем повысится до +12..+17 градусов, следует из прогноза Гидрометцентра республики.

В выходные дни, 30 и 31 мая, в регионе также ожидается дождь. Ночью температура понизится до +2..+9 градусов, а днем воздух прогреется до +15..+21 градуса.

В понедельник и во вторник, 1 и 2 июня, в Татарстане вновь потеплеет. Днем температура повысится до +17..+22 градусов, но местами снова пройдут кратковременные дожди.

Никита Егоров