Около 800 жителей Татарстана в год звонят в наркодиспансер, чтобы бросить курить

Треть звонящих проходят очную консультацию и избавляются от зависимости

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане каждый год 600—800 граждан обращаются на телефон помощи по отказу от курения. Об этом на пресс-конференции сообщил замглавврача Республиканского клинического наркодиспансера Степан Криницкий.

Криницкий отметил, что треть звонящих доходят до очной консультации. Из них примерно 80% избавляются от никотиновой зависимости.

Причем о судьбе лиц, прошедших онлайн-консультацию, говорить сложно, так как они «благодарят за результат», но второй раз не звонят.

Спикер также подчеркнул, что кабинет помощи по отказу от курения работает уже 12 лет. Позвонить в него можно по номеру: 272-34-62.

Никита Егоров