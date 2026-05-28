Около 800 жителей Татарстана в год звонят в наркодиспансер, чтобы бросить курить
Треть звонящих проходят очную консультацию и избавляются от зависимости
В Татарстане каждый год 600—800 граждан обращаются на телефон помощи по отказу от курения. Об этом на пресс-конференции сообщил замглавврача Республиканского клинического наркодиспансера Степан Криницкий.
— Ежегодно примерно от 600 до 800 обращений на этот телефон, — сказал он.
Криницкий отметил, что треть звонящих доходят до очной консультации. Из них примерно 80% избавляются от никотиновой зависимости.
Причем о судьбе лиц, прошедших онлайн-консультацию, говорить сложно, так как они «благодарят за результат», но второй раз не звонят.
Спикер также подчеркнул, что кабинет помощи по отказу от курения работает уже 12 лет. Позвонить в него можно по номеру: 272-34-62.
