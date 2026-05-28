В Татарстане отменили режим опасности БПЛА
Ограничения действовали почти 6 часов
В Татарстане отменили режим опасности БПЛА, сообщают в МЧС. Ограничения действовали почти 6 часов — с 3:41 до 9:37 мск.
Ранее в результате атаки БПЛА в Нижнем Новгороде было повреждено здание областного суда. По данным губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, пострадавших нет.
