В Татарстане отменили режим опасности БПЛА

09:39, 28.05.2026

Ограничения действовали почти 6 часов

В Татарстане отменили режим опасности БПЛА, сообщают в МЧС. Ограничения действовали почти 6 часов — с 3:41 до 9:37 мск.

Ранее в результате атаки БПЛА в Нижнем Новгороде было повреждено здание областного суда. По данным губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, пострадавших нет.

Наталья Жирнова

