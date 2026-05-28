В Высокогорском районе Татарстана построят очистные сооружения почти за полмиллиарда рублей

Почти столько же направят на строительство биологических очистных сооружений в пгт Уруссу

«Главинвестстрой РТ» объявил о госконтракте на строительство двух очистных объектов в Татарстане почти за миллиард рублей. Речь идет о строительстве очистных сооружений с сетями в селах Чепчуги и Куркачи Высокогорского района, а также биологических очистных сооружений в пгт Уруссу Ютазинского района РТ.

Согласно документам, финансирование предусмотрено из бюджета Татарстана, а строительство сразу двух объектов планируется завершить за полгода — до 1 декабря 2026 года. Очистные объекты в двух селах Высокогорского района обойдутся казне в 448 миллионов рублей, а в ПГТ строительство биологических очистных сооружений, в которые входит административно-бытовой корпус, модульная канализационная насосная станция, наружные сети и вспомогательные сооружения, будет стоить 434 миллиона.

Напомним, что к этому же сроку в селе Черемшан построят очистные сооружения за 130,8 млн рублей.

Наталья Жирнова