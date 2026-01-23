Оказался не нужен: на комплекс больниц при фабрике Крестовниковых не нашли покупателя

Ранее Министерство земельных и имущественных отношений выставило его на продажу за 382,6 миллиона рублей

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана объявило о несостоявшемся аукционе по продаже исторического комплекса зданий на улице Ватутина, 13 в Казани. Торги, назначенные на 19 января 2026 года, не состоялись из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что за указанный лот правительство планирует выручить 382,6 миллиона рублей.

В состав продаваемого имущества входили объекты недвижимости общей площадью более 3 800 квадратных метров, включая трехэтажное здание поликлиники (1 920 кв. м), трехэтажную больницу (1 005,6 кв. м) — объект культурного наследия регионального значения «Рабочая больница при заводе фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы» 1914 года постройки, двухэтажное административное здание (304 кв. м), одноэтажная проходная (16,7 кв. м), одноэтажное овощехранилище (31,1 кв. м) и двухэтажный гараж (302 кв. м). К комплексу также относится земельный участок площадью 8 110 квадратных метров, предназначенный для размещения больницы.

Причины могут быть как в высокой стоимости комплекса, так и в обременениях, связанных с сохранением объекта культурного наследия. Дальнейшая судьба комплекса и возможность повторных торгов пока не анонсированы.

Изначально власти Татарстана планировали продать комплекс зданий до конца 2025 года. По словам председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Ивана Гущина, основное здание исторического комплекса находится в ограниченно работоспособном состоянии и требует серьезной реконструкции.

Дмитрий Зайцев