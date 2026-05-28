В селе Шуман завершили реконструкцию плотины стоимостью более 54 млн рублей

Фото: предоставлено Министерством экологии и природных ресурсов РТ

В Высокогорском районе Татарстана завершили капитальный ремонт береговой плотины в селе Шуман на реке Шуманке. Обновленное гидротехническое сооружение обеспечило защиту от паводков для более чем 200 жителей 96 домов и улучшило состояние водоема — сюда вновь вернулись лебеди и утки, сообщили представители Минэкологии РТ во время пресс-тура.

— Вопросы экологического благополучия в Татарстане всегда в приоритете. Раис республики уделяет им самое пристальное внимание. Это прямая забота о людях, их безопасности, сохранении их домов и жизни. За пять лет, с 2020 по 2025 год, в Татарстане при федеральной поддержке проведен капитальный ремонт 35 гидротехнических сооружений. И, что принципиально важно, республика всегда софинансирует эти проекты, потому что безопасность людей для нас безусловный приоритет, — отметил заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ильнур Насретдинов.

Работы провели в рамках госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов». Специалисты укрепили плотину, отремонтировали откосы, обновили дренажную систему, водоспускное сооружение и водосброс. Стоимость работ превысила 54 млн рублей, из которых более 31 млн выделили Росводресурсы.

После реконструкции территория стала не только безопаснее, но и удобнее для проведения массовых мероприятий. За последние пять лет в Татарстане отремонтировали 35 гидротехнических сооружений, обеспечив защиту более 14 тысяч человек от паводков.

— Несмотря на относительно небольшой масштаб объекта — он обеспечивает безопасность примерно 200 человек, — его значение в общей системе защиты от паводков трудно переоценить. Последовательное укрепление каждого элемента системы позволяет наращивать уровень защищенности территорий. За последние пять лет благодаря этой стратегии от негативного воздействия вод удалось обеспечить безопасность более 8,4 тыс. жителей республики, — отметил начальник отдела водных ресурсов по Республике Татарстан Росводресурсов Айрат Фатрахманов.

Напомним, что на второй этап противопаводковых работ на плотине Якты-Кон у села Альметьево потратят 10 млн рублей. В рамках первого этапа восстановили крепления откоса на верхнем бьефе, а также очистили ложа пруда от илового отложения.

Наталья Жирнова