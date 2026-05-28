До 10 подростков в год попадают в больницы Татарстана с отравлением вейпами

В некоторых случаях подростки комбинируют их использование с обычным табаком, что усугубляет ситуацию

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане ежегодно регистрируется до 10 случаев отравления подростков никотиносодержащими веществами, сообщил заместитель главного врача Республиканского клинического наркологического диспансера Степан Криницкий на пресс-конференции.

По данным главврача, основной причиной отравлений становятся вейпы. В некоторых случаях подростки комбинируют их использование с обычным табаком, что усугубляет ситуацию. Отмечаются также случаи сочетания вейпов с алкоголем и наркотиками, однако лабораторная диагностика показывает, что чаще всего причиной интоксикации становится именно никотинсодержащая продукция.



Напомним, что ранее в Вологодской области завершили мероприятия по закрытию торговых точек, продающих алкогольную и никотиновую продукцию. К 1 мая 2026 года в регионе прекратили работу все алкомаркеты, «наливайки» и точки продажи электронных сигарет.



Наталья Жирнова