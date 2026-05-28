Минздрав предложил изменить порядок выдачи больничных для «часто болеющих»

Нововведения не будут действовать на больничные, оформленные для ухода за больным членом семьи

Фото: Динар Фатыхов

Минздрав России предложил сократить срок выдачи больничного до трех дней для тех, кого за полгода четыре и более раз признавали нетрудоспособным по состоянию здоровья, пишет РИА «Новости».

При этом врач после истечения трехдневного больничного может как закрыть лист, так и продлить его. При этом решение вместе с доктором будет принимать врачебная комиссия.

Уточняется, что нововведения не будут действовать на больничные, оформленные для ухода за больным членом семьи, в связи с беременностью, получением гражданами медпомощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих помощи медиков методом заместительной почечной терапии, карантине, а также лечении в условиях стационара.

Ранее министр здравоохранения России заявил о нехватке психологов в стране.



Никита Егоров