Минздрав предложил изменить порядок выдачи больничных для «часто болеющих»
Нововведения не будут действовать на больничные, оформленные для ухода за больным членом семьи
Минздрав России предложил сократить срок выдачи больничного до трех дней для тех, кого за полгода четыре и более раз признавали нетрудоспособным по состоянию здоровья, пишет РИА «Новости».
При этом врач после истечения трехдневного больничного может как закрыть лист, так и продлить его. При этом решение вместе с доктором будет принимать врачебная комиссия.
Уточняется, что нововведения не будут действовать на больничные, оформленные для ухода за больным членом семьи, в связи с беременностью, получением гражданами медпомощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих помощи медиков методом заместительной почечной терапии, карантине, а также лечении в условиях стационара.
Ранее министр здравоохранения России заявил о нехватке психологов в стране.
