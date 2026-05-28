Туристы из Казани застряли в Турции из-за отмены рейсов Air Anka

Туроператоры Anex и «Интурист», работавшие с проблемной авиакомпанией, продлевают проживание россиянам за счет компаний и ищут альтернативные варианты перелетов

Тысячи российских туристов, включая жителей Казани, не могут вернуться домой из-за отмены рейсов турецкой авиакомпании Air Anka. Полеты в Казань, как и в другие российские города, включая Екатеринбург, Самару, Сочи и Минеральные Воды, были прекращены, сообщает Российский союз туриндустрии

Сообщается, что туроператоры Anex и «Интурист», работавшие с проблемной авиакомпанией, принимают меры по урегулированию ситуации. Туристам, находящимся в Турции, продлевают проживание за счет компаний и ищут альтернативные варианты перелетов. Тем, кто еще не вылетел, предлагают перенести даты поездки или оформить возврат средств.

По информации Росавиации, несмотря на отсутствие разрешений на полеты после 25 мая, Air Anka успела продать провозные емкости туроператору Anex до конца октября. Сейчас вывоз туристов организуют другие авиакомпании.

— В связи с корректировкой полетных программ и отменой рейсов Air Anka по ряду городов, мы прикладываем все усилия для скорейшего решения вопроса. Предлагаем людям продлить проживание на курортах за наш счет, а для тех, кто еще находится в России, перенести даты поездки или оформить возврат. Со всеми заявками работаем точечно, и подбирается наиболее выгодный для туристов вариант, — сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Anex Виктория Худаева.

Эксперты отрасли отмечают, что ситуация не критична для всего туристического сезона, так как произошла в его начале.

Наталья Жирнова