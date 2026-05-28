США и Иран обменялись военными ударами

В заявлении CENTCOM подчеркивается, что предпринятые действия носили оборонительный характер и были направлены на поддержание режима прекращения огня

Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило проведение военной операции, о которой стало известно ночью, против объектов в иранском портовом городе Бендер-Аббас, сообщает RT. По данным ведомства, американские военные сбили четыре иранских беспилотника-камикадзе и нанесли удар по целевому объекту.

В заявлении CENTCOM подчеркивается, что предпринятые действия носили оборонительный характер и были направлены на поддержание режима прекращения огня, который, по утверждению американской стороны, сохраняется.

В ответ на действия США силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) атаковали американскую авиабазу. Об этом сообщили иранские государственные СМИ со ссылкой на официальное заявление КСИР. По данным иранской стороны, атака на авиабазу стала ответом на утренние действия американских военных в районе Бендер-Аббаса.

Напомним, что 15 мая президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана выполнена на 75%. Он также опроверг информацию о том, что Ирану удалось сохранить значительную часть ракетных установок. При этом на данный момент действует режим прекращения огня.

Наталья Жирнова