«Неравный раздел имущества еще не означает недействительность брачного договора»

Эксперты объяснили, как правильно составить брачный договор и в каких случаях такой документ признают недействительным

На сегодняшний день в России супруги составляют около 100 тыс. брачных договоров. Речь идет о документе, в котором супруги прописывают свои имущественные права и обязанности в случае развода. Причем этот показатель за последние семь лет снизился примерно на 11%. Эксперты предупреждают, что в ряде случаев такое соглашение могут признать недействительным. Чтобы избежать споров по поводу «подписанных брачных договоренностей», нужно их правильно составить, рекомендует адвокат. Подробнее о том, в каких случаях «аннулируют» брачное соглашение, как делится бизнес при разводе и когда возможен неравный раздел имущества, — в материале «Реального времени».

«Брачные истории» Айрата Миннуллина и Роберта Мусина

В России ежегодно составляют около 100 тыс. брачных договоров. Такие данные по состоянию на март 2026 года со ссылкой на Федеральную нотариальную палату озвучил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на пресс-конференции, посвященной 30-летию «Семейного кодекса».



— В 2019 году было 112,8 тыс. брачных договоров оформлено, пик у нас был в 2020 году — 147 891 договор. Дальше у нас, мы понимаем, ковид был, потом — СВО, поэтому сейчас, конечно, эта цифра меньше, но в пределах 100 тыс. за год, — сказал парламентарий.

В основном супруги составляют брачный договор при втором, третьем браке. При этом заключают его муж и жена, «у которых есть что делить» при вступлении в союз.

В свою очередь, в ряде случаев подобные соглашения признают недействительными. Так, Арбитражный суд Татарстана аннулировал брачный договор владельца «Волгадорстроя» Айрата Миннуллина и его жены Светланы, который супруги заключили в сентябре 2001 года. Признать нажитую собственность общей стремились кредиторы должника. По оценке экспертов, в конкурсную массу Миннуллина могут вернуть активы общей собственности стоимостью 600 млн рублей. Неделей ранее кредиторы отказались урегулировать спор с дорожником миром из-за неопределенности итоговой суммы и конечного собственника имущества.

Помимо этого, восемь лет назад кредиторы потребовали признать недействительным брачный договор, заключенный между экс-главой «Татфондбанка» Робертом Мусиным и его женой Лидией. Отмечается, что банкир решил разделить имущество незадолго до того, как суд признал его банкротом. По мнению истцов, Мусин совершил эти действия, чтобы уменьшить конкурсную массу. При этом представители экс-главы ТФБ заверяли, что он только хотел позаботиться о своих дочерях, которые могли остаться без имущества, когда его продадут с торгов.

Порой к брачному договору предъявляют претензии и кто-то из супругов. Например, экс-жена замруководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игоря Куляжева Инесса обвиняла его в невыполнении «супружеского контракта» по части раздела средств на счетах и акциях. Она заявляла, что бывший муж несколько лет вкладывал в ценные бумаги и ее доходы, но не поделился прибылью. А еще, по ее словам, хотел решить гражданский семейный спор уголовным делом и срежиссированной по полицейской методичке провокацией под аудиозапись в ресторане «Мангал».

«Недействительным брачный договор могут признать в трех случаях»

Брачный договор в российском праве — это некое соглашение супругов об имущественном режиме. Причем к нему применяются как специальные нормы Семейного кодекса РФ, так и общие правила Гражданского кодекса России о недействительности сделок. Согласно требованиям российского законодательства, такой документ супруги должны заключать в письменной форме и нотариально удостоверить. В противном случае юридической силы такая бумага не несет, объяснила «Реальному времени» почетный адвокат России Людмила Айвар.

По ее словам, недействительным брачный договор могут признать в трех случаях:

Первый: пороки самой сделки. Например, когда документ подписан недееспособным лицом, заключен под давлением, является мнимым или притворным, прикрывает дарение, вывод активов или иную сделку. В данном случае работают общие положения Гражданского кодекса РФ о недействительности сделок.

Второй: выход за пределы имущественных отношений. Иными словами, как подчеркнула адвокат, в брачном договоре нельзя прописать требования о том, кто с кем общается, где живет ребенок после развода и другие права в отношении детей, как часто супруг должен навещать родственников, кто «обязан любить» и в каком объеме, а также права супругов на обращение в суд.

Третий: брачный договор ставит одного из супругов в крайне невыгодное положение. Как отметила Айвар, именно последний пункт является самым конфликтным при разводе супругов.

Однако на практике брачный договор нечасто признают недействительным, подчеркнул в беседе с корреспондентом «Реального времени» юрист, руководитель МОО «Центр правопорядка в городе Москве и Московской области» Михаил Хаминский.

«Дисбаланс могут признать допустимым»

При разрешении имущественных споров бывших мужа и жены суды смотрят на реальный экономический результат, обратила внимание адвокат.



— Важно понимать, что сам по себе неравный раздел имущества еще не означает недействительность брачного договора. Соотношение 50/50, 40/60 или даже иной дисбаланс могут признать допустимым, если он разумно объясняется обстоятельствами: вкладом супругов, источником приобретения имущества, распределением долгов, бизнес-рисками, семейными договоренностями. Если же один супруг получает практически все — квартиру, бизнес, автомобили, ликвидные активы, — а второй остается с символической долей или без реального имущества, то такой договор превращается из инструмента планирования в юридическую ловушку, — подчеркнула эксперт.

Она также отметила, что если один из супругов не согласен с решением суда, то он может обратиться в Верховный суд РФ. Более того, практика последнего показывает, что суды обязаны не просто формально читать брачный договор, а исследовать конкретные обстоятельства: когда, на какие средства и по каким основаниям приобреталось каждое имущество.

В качестве рекомендации почетный адвокат советовала составлять брачный договор конкретными формулировками: какой режим устанавливается, на какое имущество распространяется, что относится к личной собственности, что — к совместной, как распределяются будущие приобретения и обязательства.



По словам Хаминского, в данном случае стоит понимать, в каком состоянии супруги вступают в брак.



— Разберем абстрактный пример. Допустим, муж или жена пришли к своему союзу, имея определенные квалификации и знания в профессиональной сфере, бизнесе. Предположим, что супруги — певцы, которые раскрыли и начали зарабатывать на своем таланте еще до создания семьи, причем их доходы на порядки выше среднестатистических. В данном случае люди могут прописать в брачном договоре, что они вносят определенную сумму в семейный бюджет, а остальные денежные поступления оставляют за собой. Такой брачный договор никогда не будет признан недействительным, — сообщил юрист.

«Важно учесть, когда именно бизнес начал функционировать»

Согласно российскому законодательству, бизнес, как и любое имущество, нажитое в браке, при разводе делится пополам. Цена проекта определяется общей стоимостью ценных бумаг или долей в обществах с ограниченной ответственностью, рассказал Хаминский.

— Однако важно учесть, когда именно бизнес начал функционировать. Если он появился до брака, то он разделу не подлежит, так как считается имуществом, приобретенным до брачных отношений. В случае когда проект появился во время официальной совместной жизни, то при отсутствии брачного договора будет делиться пополам, — объяснил собеседник издания.

Также он отметил, что если один из супругов запустил до брака, например, торговый бизнес, а во время брака его продал и купил на вырученные средства другое производство, то оно на 100% закрепляется за экс-владельцем старого проданного проекта.

— Еще один пример: предположим, муж или жена купили до брака акции и теперь, в том числе в браке, получают от ценных бумаг дивиденды. Если акционер направляет выплаты по ценным бумагам на приобретение другого бизнеса либо иных активов, то это имущество также закрепляется за владельцем старых акций, — рассказал эксперт.