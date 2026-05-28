Адвокат Айвар объяснила, когда брачный договор признают недействительным

Одна из причин — в сделке присутствуют пороки

Фото: Динар Фатыхов

Брачный договор признают недействительным, если в сделке присутствуют пороки. Речь идет о ситуациях, когда документ подписан недееспособным лицом, заключен под давлением, является мнимым или притворным, прикрывает дарение, вывод активов или иную сделку, сообщила «Реальному времени» почетный адвокат России Людмила Айвар.

Также договор «аннулируют», если условия, прописанные в документе, не касаются непосредственно раздела имущества. Иными словами, в брачном договоре нельзя прописать требования о том, кто с кем общается, где живет ребенок после развода и другие права в отношении детей, как часто супруг должен навещать родственников, кто «обязан любить» и в каком объеме, а также права супругов на обращение в суд.

Третья, и зачастую самая оспариваемая в суде причина, — когда брачный договор ставит одного из супругов в крайне невыгодное положение.

Никита Егоров