«Ужасающий вид»: как продвигается реставрация заброшенного комплекса исторических зданий в самом центре Казани

К 2026—2028 годам закончится ремонт усадьбы и гостиницы Дворянского собрания, которые много лет «украшают» виды Профсоюзной

Фото: предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

В этом году исполняется 10 лет с начала масштабной реставрации исторического комплекса зданий в самом центре Казани. Квартал находится между улицами Профсоюзной, Кави Наджми и Рахматуллина. Он включает в себя десять исторических объектов с разными статусами, самый известный из них — гостиница Дворянского собрания, которая видна во всей красе со стороны Профсоюзной. Подробнее о вторых жизнях главных заброшек Казани и сроках окончания реставрации — в репортаже «Реального времени».

Будущее гостиницы не определено

Одной из самых известный исторических заброшек Казани является бывшая гостиница Дворянского собрания. Именно с нее начался пресс-тур по кварталу, который реставрируется уже с 2015 года. Объекту присвоен статус федерального значения.

— На сегодняшний день здесь выполняется ряд противоаварийных работ: выполнены усиление и гидроизоляция фундаментов, идет восстановление кирпичной кладки, восстановлены несущие конструкции, которые были в аварийном состоянии. Сегодня на объекте основные работы по предотвращению разрушения проведены, выполнена часть работ по ремонту кровли, — рассказал директор «Ак Барс Инжиниринг» Тимур Зарипов.

предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

Самым сложным в реставрации, по его словам, оказался фундамент — он был частично разрушен. Над его восстановлением пришлось постараться больше всего.

— Кроме того, здание находится на склоне. Мы провели большую работу по выполнению подпорной стенки со стороны склона. Там уже стоят монолитные сваи, — добавил Зарипов.

Когда реставрация бывшей гостиницы закончится, пока неизвестно. Застройщик предположил, что ориентировочно можно опираться на 2026—2027 год, однако срок может сдвинуться:

— Это связано с тем, что тут довольно-таки сложная работа по проектированию. Кроме того, дополнительно нужно будет проходить федеральную экспертизу, потому что это памятник федерального значения. Сроки, с учетом согласования со всеми органами, могут затянуться.

Когда реставрация бывшей гостиницы закончится, пока неизвестно. предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

Неизвестно и будущее предназначение бывшей гостиницы — предполагается, что пространство станет будет выполнять общественную функцию. Однако точное решение пока не принято. В целом уровень готовности объекта Зарипов определил как «очень невысокий».

Почти полностью готова усадьба Сапогульцева

Следующей остановкой пресс-тура стала усадьба Сапогульцева, которая на данный момент находится в наибольшей степени готовности. Она включает в себя три здания: главное и два флигеля. Реставрация во флигелях полностью завершена, а один из них уже функционирует как арт-галерея.

— Одно из самых древних зданий усадьбы Сапогульцева — первый флигель (в нем находится арт-галерея, — прим, ред.). Здесь в 1730-х годах построили жилой дом, который назывался палаты. С тех времен здесь сохранились сводчатые помещения, каменные стены, то есть сохранился сам вид здания, — рассказала главный архитектор-реставратор проекта Лилиана Иванова.

Реставрация во флигелях полностью завершена, а один из них уже функционирует как арт-галерея. предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

Высокий уровень сохранности подлинных строений в целом является особенностью всей усадьбы, акцентировала Иванова. Здесь прежними остались кирпичный конструктив зданий, архитектурные фасады и службы, которые были в руинированном состоянии:

— Сохранились даже архивы с чертежами. В советский период здесь провели значительную перепланировку. Благо в результате исследований мы выявили оригинальные стены и другие элементы постройки, которые можно было использовать при дальнейшей реставрации.

Во втором флигеле почти закончены внутренние работы — здесь не хватает только отделки. И на то есть причина: пока не определено, как здание будет использоваться. По словам Зарипова, оно станет административным, и, возможно, здесь появятся офисы.

— В главном здании проведены противоаварийные работы, выполнены работы по фасаду и кровле. Сейчас ведется разработка проекта по приспособлению данного объекта, — сказал он.

«В главном здании проведены противоаварийные работы, выполнены работы по фасаду и кровле. Сейчас ведется разработка проекта по приспособлению данного объекта». предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

Иванова же, в свою очередь, сообщила, что в подвальной части объекта появятся кафе, а на верхних этажах — офисы. По ее словам, работы завершатся уже в этом году.

— Это уникальный объект, гости которого вошли в историю России: Пушкин, Волконская... Это первый готовый «пятачок» в этом квартале. Сегодня мы шаг за шагом идем к тому, чтобы эти объекты реализовались, получили вторую жизнь и стали точками притяжения, — пообещал председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Примерный срок сдачи квартала — 2026—2028 год

Общая площадь работ составляет около 15 тыс. кв. м, рассказал Зарипов. На территории, помимо уже названных объектов, находятся усадьба Пискунова с двумя флигелями, дом, в котором жил Николай Бауман, и два «объекта под строительными названиями литера 7 и литера 9». Их планируется отреставрировать в промежутке между 2026-м и 2028-м годами:

— Здесь целый ряд сложных объектов: это и гостиница, и дом Баумана, и усадьба Сапогульцева. На них повлияло время: часть зданий долгие годы стояла бесхозной, без отопления, без кровли. Происходило замачивание конструкции, зимнее замораживание. Естественно, это нехорошо повлияло на состояние объектов.



Что касается будущего функционала зданий, он пока также не определен.

— Это один из старейших кварталов города. Для нас это место очень ценно наличием целого десятка исторических объектов федерального значения. <...> Буквально восемь лет назад все было в плачевном состоянии, некоторые объекты были аварийными, — поделился Гущин.

«Для нас это место очень ценно наличием целого десятка исторических объектов федерального значения». предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

Основной болевой точкой реставрации квартала Гущин назвал рельеф — территория находится на склоне. При этом у каждого объекта есть и собственные «диагнозы», поэтому действовать необходимо осторожно.

Реставрация началась в 2015 году, когда по программе расселения аварийного жилья отсюда уехали люди. Вложения в работы председатель комитета назвал многомиллионными. По его подсчетам, один квадратный метр в переводе на представления 2025 года обходится в 200 тыс. рублей.

— Много суждений о том, для чего нам это нужно, ведь можно просто все снести. Люди проезжают мимо этого ужасающего вида, но мы потихоньку, по кирпичику приводим территорию к историческому знаменателю, — вселил надежду на новое будущее Гущин.