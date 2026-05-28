Россия и Казахстан договорились о строительстве атомной электростанции

«О стратегическом значении соглашения о строительстве атомной станции, мне кажется, распространяться не следует, потому что это всем понятно», — сказал казахстанский президент по итогам переговоров

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели переговоры, в ходе которых подписали ряд важных документов. Ключевым из них стало соглашение о строительстве атомной электростанции на территории Казахстана.

— Подписание соглашений относительно строительства атомной станции в Казахстане. Уже сейчас я хотел бы выразить вам признательность за личную поддержку данного проекта. О стратегическом значении соглашения о строительстве атомной станции, мне кажется, распространяться не следует, потому что это всем понятно, — сказал казахстанский президент по итогам переговоров.

В рамках достигнутых договоренностей лидеры двух стран также утвердили документ о семи основах стратегического союзничества между Россией и Казахстаном. Подписанный пакет документов закрепляет новый этап развития двусторонних отношений и сотрудничества в энергетической сфере. Подробнее о ключевых заявлениях президентов во время переговоров — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова