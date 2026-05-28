В Астане прошли переговоры Путина и Токаева: ключевые заявления

В Астане прошли переговоры между президентами России и Казахстана, Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым. Встреча состоялась во Дворце независимости Казахстана и была открыта личной беседой лидеров двух стран.

В ходе переговоров Владимир Путин заявил, что Россия остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана. По его словам, товарооборот между странами в 2025 году превысил $28 млрд. Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, сообщил, что Россия и Казахстан сформировали пул из 177 совместных проектов общей стоимостью $53 млрд. Он выразил уверенность, что объем взаимной торговли в ближайшее время превысит $30 млрд.

Другие заявления Владимира Путина:

Память о фронтовиках : Путин подчеркнул, что Россия и Казахстан вместе чтут подвиг фронтовиков Великой Отечественной войны.

: лидеры обсудили реализацию семи совместных инвестиционных проектов, что является лишь началом более широкого сотрудничества. Укрепление контактов : президент России отметил важность укрепления контактов между гражданами двух стран, в том числе через образовательные инициативы.

Другие заявления Касым-Жомарта Токаева:

Сотрудничество в культуре и образовании: Токаев отметил успешное взаимодействие в сферах образования, культуры и спорта, подчеркнув, что Дни культуры России в Казахстане были встречены с воодушевлением.

Экономический потенциал : Президент Казахстана подчеркнул, что роль России в развитии экономического потенциала Казахстана «трудно переоценить».

: следующий форум состоится в Омске в августе, и эта дата подходит Астане. Инвестиции: Россия является лидером по вложениям прямых инвестиций в Казахстан, которые составляют $29 млрд.



Напомним, что президент России примет участие в Евразийском экономическом форуме в Астане.



