В Астане прошли переговоры Путина и Токаева: ключевые заявления
В ходе переговоров Владимир Путин заявил, что Россия остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана
В Астане прошли переговоры между президентами России и Казахстана, Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым. Встреча состоялась во Дворце независимости Казахстана и была открыта личной беседой лидеров двух стран.
В ходе переговоров Владимир Путин заявил, что Россия остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана. По его словам, товарооборот между странами в 2025 году превысил $28 млрд. Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, сообщил, что Россия и Казахстан сформировали пул из 177 совместных проектов общей стоимостью $53 млрд. Он выразил уверенность, что объем взаимной торговли в ближайшее время превысит $30 млрд.
Другие заявления Владимира Путина:
- Память о фронтовиках: Путин подчеркнул, что Россия и Казахстан вместе чтут подвиг фронтовиков Великой Отечественной войны.
- Инвестиционные проекты: лидеры обсудили реализацию семи совместных инвестиционных проектов, что является лишь началом более широкого сотрудничества.
- Укрепление контактов: президент России отметил важность укрепления контактов между гражданами двух стран, в том числе через образовательные инициативы.
- Вклад в русский язык: Путин выразил благодарность Токаеву за его вклад в работу Международной организации по русскому языку.
Другие заявления Касым-Жомарта Токаева:
- Сотрудничество в культуре и образовании: Токаев отметил успешное взаимодействие в сферах образования, культуры и спорта, подчеркнув, что Дни культуры России в Казахстане были встречены с воодушевлением.
- Экономический потенциал: Президент Казахстана подчеркнул, что роль России в развитии экономического потенциала Казахстана «трудно переоценить».
- Форум межрегионального сотрудничества: следующий форум состоится в Омске в августе, и эта дата подходит Астане.
- Инвестиции: Россия является лидером по вложениям прямых инвестиций в Казахстан, которые составляют $29 млрд.
Напомним, что президент России примет участие в Евразийском экономическом форуме в Астане.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».